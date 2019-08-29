خالد بن محمد بن زايد يوجّه بتطوير برامج لتعزيز اللغة العربية ودعم الموروث الإماراتي الشعري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، بتطوير برامج ومبادرات شاملة تركز على تمكين وتعزيز اللغة العربية، وبرامج ومبادرات أخرى تختص بدعم الأنشطة والفعاليات الشعرية التي تحفز مشاركة فئات المجتمع كافة في هذا المجال.

وتأتي توجيهات سموّه حول هذه البرامج والمبادرات تماشياً مع رؤية أبوظبي للحفاظ على الهوية الإماراتية واللغة العربية، وتوثيق المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، بالإضافة إلى حماية التراث الوطني وصونه للأجيال القادمة، إلى جانب ترسيخ مكانة الإمارة كمركز ثقافي عالمي رائد. ولارتباط الشعر تاريخياً بالحياة اليومية وبالعادات والتقاليد، وكونه وسيلة لتوثيق الأحداث ورواية القصص التي تتناقلها الأجيال، جاءت توجيهات سموه لطرح المزيد من البرامج التي تحيي هذا التراث القصصي الفريد وتعيد ربط الأجيال الجديدة بهذا النوع من الفن التقليدي، كما تركز على تشجيع الشباب على التواصل من خلال الشعر كتقليد مهم يميز أهل الإمارات.