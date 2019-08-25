الثقافة الإماراتية.. حاضرة في «بكين للكتاب»

المصدر: بكين - الإمارات اليوم

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض بكين الدولي للكتاب 2019، الذي انطلق في 21 الجاري، بحضور دور نشر إماراتية منضوية تحت مظلة الجمعية، بهدف إتاحة الفرصة لعرض إصداراتها في المعرض، واستكشاف فرص توسيع أعمالها في جميع أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة الجمعية في دورة هذا العام من المعرض، الذي يعدُّ من أهم معارض الكتب في قارة آسيا، ومن أبرز المحافل الأدبية في الصين، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الحضور الفاعل لدور النشر الإماراتية في مختلف المعارض والفعاليات الثقافية، وتسهيل دخولها إلى أسواق النشر العالمية، الأمر الذي يسهم في تطوير صناعة الكتاب، وتعزيز مكانة النشر بالدولة، بالإضافة إلى عقد مزيد من الشراكات مع أهم دور النشر في مختلف أرجاء العالم.

ويبحث أعضاء الجمعية عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي يعقدونها في جناح الجمعية المشارك في المعرض، فرص إنشاء علاقات شراكة جديدة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع نظرائهم الصينيين، إضافةً إلى توقيع اتفاقيات بيع وشراء حقوق التأليف والنشر، وعقد صفقات ترجمة.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس، حرص الجمعية على تحقيق أهدافها التي تتسق مع المشروع الثقافي الوطني الذي تتبناه دولة الإمارات، من خلال تمثيل دور النشر الإماراتية في مختلف المحافل الثقافية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعزيز مجالات التبادل الثقافي والترويج للمؤلفات الإماراتية.

وأضاف: «يعدّ معرض بكين الدولي للكتاب واحداً من أكبر معارض الكتب في العالم، وتشكل مشاركة الجمعية فيه استكمالاً لسلسلة علاقات بدأتها مع قطاع صنّاع النشر الصيني، تجسّدت في زيارات ولقاءات سابقة، منها زيارة الجمعية للمعرض في العام الماضي، الأمر الذي يبشر بمزيد من التكامل والعمل المشترك بين سوقي النشر الإماراتية والصينية، خصوصاً في ظل تنامي العلاقات بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة».

وبحث وفد الجمعية خلال اجتماع مع ممثلين عن عدد من دور الطباعة والنشر الصينية والعالمية، فرص تعزيز التعاون الثنائي بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم الدوليين، بما يتيح للناشرين الإماراتيين فرصة الحصول على عروض وصفقات لطباعة ونشر الكتب.

وعبّرت دور النشر الإماراتية المشاركة في معرض بكين عن امتنانها للجمعية على مساندة أعضائها، وإتاحة الفرصة لهم للحضور والتفاعل مع مختلف المعارض الثقافية الدولية، إلى جانب التسهيلات التي تساعدهم على تعزيز صناعة النشر.

4 مجموعات

أطلق عضو مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين مؤسس دار دراجون للنشر عبدالله الكعبي، خلال المشاركة في «بكين للكتاب» أربع مجموعات من سلسلة الكتب التي أصدرتها الدار المتخصصة في ترجمة الأدب الصيني والعالمي إلى اللغة العربية، وضمت هذه المجموعات الأدبية سلسلة «تاريخ الصين» المكوّنة من 10 كتب، وستة كتب تشكل سلسلة «عالم الحشرات الصغيرة»، وستة كتب أخرى من سلسلة «قصص خيالية»، وسلسلة «دليل تدليك الأطفال» المكوّنة من كتابين.