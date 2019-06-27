6 حفلات لـ «الأوركسترا الوطنية» بين أبوظبي ودبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأوركسترا السيمفونية الوطنية، أمس، عن موسم الحفلات الجديد لعام 2019 - 2020، الذي يتزين بست حفلات موسيقية ستنظم في مواقع مختلفة في كل من أبوظبي ودبي.

وسينطلق الموسم الجديد في 20 سبتمبر المقبل بحفل دولتشي لا فيتا الذي سيقدمه قائد الأوركسترا الضيف سيمون هيلبيردينغ على مسرح منارة السعديات في أبوظبي، خلال أمسية خاصة ستعزف خلالها الأوركسترا السيمفونية الوطنية روائع كلاسيكية وعصرية.

ويعود المنتج الموسيقي أندرو بيريمان لقيادة الأوركسترا السيمفونية الوطنية في موسمها التاسع عبر الأمسية الموسيقية «هوراي فور هوليوود» التي ستنظم على مسرح قصر الإمارات في الرابع من أكتوبر المقبل.

وستوفر الأمسية تجربة مع أجمل المقطوعات الموسيقية من أشهر إنتاجات السينما العالمية القديمة والحديثة الفائزة بجوائز الأوسكار. فمع سحر أنغام «هاري بوتر» وأجمل المغامرات في فيلم «سوبرمان»، سينطلق الضيوف في رحلة إلى عالم هوليوود لاستمتاع بباقة من معزوفات السينما، من بينها «قراصنة الكاريبي»، و«البيانو»، و«حرب النجوم»، و«خطاب الملك» وغيرها.

من جهتها، قالت مؤسسة الأوركسترا السيمفونية الوطنية جانيت حسونة: «تتطلع الأوركسترا إلى تقديم موسم حافل، ويؤكد برنامج هذا الموسم التزامنا المتواصل بالعمل مع أبرز الفنانين المرموقين، إلى جانب دعم مجموعة كبيرة من المواهب الفنية المحلية». وأشارت إلى أن كل عرض من العروض الموسيقية سيتميز بمساهمات لفنانين مقيمين في دولة الإمارات، وستشكل أمسية دولتشي لا فيتا الموسيقية الكلاسيكية البداية الأمثل لهذا الموسم الفني الحافل.

ويأتي البرنامج الفني الجديد عقب موسم 2018/‏2019 الأكثر نجاحاً للأوركسترا السيمفونية الوطنية، والذي شهد برنامجاً مميزاً بالحفلات والفعاليات الموسيقية، من بينها أمسية «تحية إلى فرانك سيناترا»، وحفل «أمسية الأفلام».

كما شهد الموسم الماضي مشاركة الأوركسترا وجوقتها الغنائية للمغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوسيلي، في مهرجان شتاء طنطورة الثقافي بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن الأوركسترا السيمفونية الوطنية تتألف من أكثر من 100 موسيقي من 20 جنسية مختلفة يعيشون في مختلف أنحاء الإمارات، ويعملون على إثراء الذائقة الموسيقية.

100

موسيقي من 20

جنسية مختلفة تتألف

منهم الأوركسترا.

- جانيت حسونة:

«نتطلع إلى تقديم

موسم حافل، مع أبرز

الفنانين المرموقين،

ودعم مجموعة من

المواهب المحلية».