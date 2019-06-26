وفد من معهد التراث في ضيافة «أرض الأساطير»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

زار وفد من معهد الشارقة للتراث مهرجان أرض الأساطير لسرد الحكايات في مدينة ليونبي بالسويد، تلبية لدعوة مديرة المهرجان ميغ نومغارد.

واطلع الوفد، الذي ضم رئيس المعهد الدكتور عبدالعزيز المسلم، ومديرة مركز التراث العربي، عائشة الحصان، ومدير المدرسة الدولية للحكاية وفنون الحكي، الدكتور نمر سلمون، على فعاليات المهرجان الذي يقام سنوياً في المدينة السويدية، للاستفادة من الخبرات المشاركة فيه.

وقال المسلم: «نسعد بالمشاركة في مثل هذه التظاهرات الثقافية والمعرفية والفكرية، ومن بينها هذه المشاركة المميزة، التي تشكل محطة وفرصة للقاء المسؤولين والمعنيين بالحكايات الشعبية، بالإضافة إلى تعريف المشتغلين بالتراث والباحثين والمختصين من مختلف بلدان العالم بالمعهد ودوره وجهوده المستمرة في صيانة وحفظ التراث، في ظل المتابعة والدعم من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته الهادفة إلى تحقيق المزيد من النجاح والتميز، كما أجرينا مباحثات مع إدارة المهرجان، حول إمكانية التبادل الثقافي التراثي».

واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة المهرجان الذي يقام منذ 30 عاماً، وتنظمه جمعية غير حكومية، برعاية من القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى موارد ذاتية من الأنشطة الموجّهة في التدريب والسرد، والاستشارات الثقافية. كما اطلع الوفد على متحف الحكايات، الذي يجذب كثيرين من الزوار المحليين والأجانب، وصمّمت أجواؤه لتناسب الحكايات الخرافية السويديّة، ويضم في داخله بعض الأدوات والمجسمات التي توافق الحكايات المعروضة فيه. ويقوم دليل حكواتي بشرح تفاصيله للجمهور، وكذلك يروي له الحكايات، خلال مسار الزيارة.

30

عاماً، عمر المهرجان

الذي صممت أجواؤه

لتناسب الحكايات

الخرافية السويدية.