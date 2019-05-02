«لغة الفن» يستكشف شما العامري بـ «زوايا متعددة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، يواصل المكتب الثقافي لسموها تنظيم الجلسات الحوارية الملهمة، ضمن مبادرة «لغة الفن» في عام 2019، انطلاقاً من إيمان سموها بأهمية استمرار تفعيل البرامج والمبادرات التي تسهم في توفير فرص التعلم وصقل خبرة الفنانين الشباب، والإضافة إلى تجربتهم الواعدة.

تم تنظيم الجلسة الأولى لعام 2019 في مركز جميل للفنون، وتحدثت فيها الفنانة الإماراتية، شما العامري، بحضور ومشاركة طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، وطالبات الفنون بكلية دبي للطالبات.

وتهدف مبادرة «لغة الفن» إلى توفير منصة حوارية بين طلبة الجامعات في الدولة من دارسي الفنون والتصميم من ناحية، والفنانين ذوي الخبرة المميزة من ناحية أخرى، لتحفيز الشغف بالفن لدى الشباب، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتعزيز دورهم في المشهد الفني والثقافي المزدهر بالدولة، ويتم تفعيلها من خلال جلسات مُلهمة يُنظمها المكتب الثقافي في الجامعات على مستوى الدولة.

ملامح مستقبلية

وقالت مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المها البستكي: «تستمر مبادرة لغة الفن للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على دورها المهم في تعزيز الحراك الثقافي والفني بالدولة»، مشيرة إلى أن اللغة التي يتحدثها الفن تتيح للشباب فرصاً نوعية تفتح أمامهم آفاقاً متعددة لحوارات منفتحة، وتمكنهم من الاستفادة من كم التنوع والثراء الثقافي الذي تزخر به دولة الإمارات، كما تقدم موضوعات فنية تحمل في مضمونها رسائل فنية متنوعة تسهم في تعزيز الوعي الفني، الأمر الذي يساعد على رسم خطوط وملامح واضحة للمستقبل المهني، من خلال الإلهام الذي يقدمه الفنانون بتجاربهم الفنية والحياتية الزاخرة.

ونوهت البستكي إلى أهمية الحوار بين الفنانين ذوي الخبرة وطلبة الفنون، لما له من مميزات عديدة، في مقدمتها التحفيز والدعم والإرشاد المباشر، التي تفتح آفاقاً كبيرة وتشجع هذه المواهب.

تعاون مثمر

وأشادت المها البستكي بدور مركز جميل للفنون في إحيائه واستضافته للفعاليات الثقافية ذات الثقل النوعي، واصفةً التعاون معه بالبناء والمثمر، كما أعربت عن شكرها لجامعة زايد وكلية دبي للطالبات، لإتاحتهما الفرصة للطالبات للاستفادة من التجربة الإبداعية للفنانة شما العامري، وأضافت: «شما العامري صاحبة تجربة فنية مميزة، ووجه مشرف للفن الإماراتي، ولابد أنها ستشكل حافزاً للعديد من طالبات الفنون لاستلهام تجربتها الفنية والاستفادة منها».

زوايا متعددة

وخلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان «فنانة إماراتية.. زوايا متعددة»، وأدارتها مديرة البحث والتعليم في مركز جميل للفنون، أنس قطان، تحدثت الفنانة الإماراتية، شما العامري، حول الفن كوسيلة تواصل بين مختلف اللغات، قائلة إن الفنان كلما تعمق أكثر وتعرف إلى ما حوله، توصل للوسيلة المناسبة لإيصال رسالته.

وأوضحت العامري أن فرص التعلم، سواء في الداخل أو الخارج، هي التي شكلت شخصيتها الفنية وجعلتها على ما هي عليه الآن، قائلة: «خلال دراستي بالإمارات استوحيت أعمالي من البيئة المحلية، ثم اتسع نطاق الجمهور المستهدف حينما توجهت للدراسة بالخارج وواصلت أعمالي خلالها»، مؤكدة أن أهم ما تعلمته من تجربتها هو الإخلاص للفن نفسه وليس الأضواء التي حوله وتفاصيل المعارض والفعاليات».

وأشارت العامري إلى أهمية النقد الفني في مسيرة الفنان، مؤكدة على ضرورة الاستماع للنقد وتقبله، وأضافت: «العمل الفني ليس ملك الفنان، فبمجرد أن يخرج لحيز الضوء ويرى النور يُصبح ملكاً للجميع، كما أن الفنان الحقيقي هو المغامر الذي يمتلك الجرأة على تجربة أساليب مختلفة».

وعن تجربتها مع المعرض المتنقل «نومادك بوكس»، قالت: «فكرت من خلاله أننا لا يجب أن ننتظر الناس ليأتوا لمشاهدة فننا، وإنما يجب أن نذهب نحن إليهم بهذا الفن»، مشيرة إلى أن هذه الوسيلة تفيد بشكل كبير الفنانين غير المعروفين.

مسيرة فنانة

بدأت شمّا العامري مسيرتها الفنية عام 2008، عقب حصولها على بكالوريوس الآداب والعلوم عام 2007، ثم حصلت على درجة الماجستير في الثقافة والصناعات الإبداعية عام 2012 من أبوظبي، كما حصلت على الماجستير في الفن المعاصر من الكلية الملكية للفنون في لندن عام 2018، وكانت ضمن الفريق المؤسس لهيئة دبي للثقافة والفنون في 2008، وحصلت شما على برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين.

مبادرات بحثية

أُنس القطاني تشرف على برامج التعليم في مركز جميل للفنون، وتشمل الزيارات المدرسية ومواد الأطفال والمبادرات البحثية ومكتبة جميل، ولديها اهتمام خاص بالثقافة البصرية ونظريات التاريخ البديلة، وعملت خلال السنوات الـ10 الماضية في البحث والبرمجة وتطوير المحتوى. وقد شغلت أُنس في السابق مناصب عدة، منها إدارة منتدى الفن العالمي في «آرت دبي»، وإدارة الأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون، وقيّم فني في «بينالي الشارقة».

المها البستكي:

«المبادرة توفر منصة

حوارية، وتحفز

الشغف الفني

لدى الشباب».

شما العامري:

«الفنان الحقيقي

هو المغامر وصاحب

الجرأة على تجربة

أساليب مختلفة».