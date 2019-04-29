محمد المر يطالب بإنشاء متحف للخط العربي في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طالب رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، محمد المر، بإنشاء متحف للخط العربي في الإمارات، وإدخال هذا الفن إلى المنهاج الدراسي، بهدف تشجيع الأجيال الشابة على ممارسته والاهتمام به.

واستعرض الأديب الإماراتي، خلال جلسة حوارية، ضمن فعاليات معرض دبي الدولي للخط العربي، الذي انطلقت دروته العاشرة، أول من أمس، بتنظيم من «دبي للثقافة»، بدايات شغفه بهذا الفن الشديد الخصوصية، واهتمامه باقتناء لوحات الخط العربي، مشيراً إلى أنه حضر يوماً معرضاً للفنان العراقي محمد سعيد الصكار، ولفتت نظره لوحةً بالخط العربي تضم أبياتاً شعرية لقيس بن الملوح، ليقرر اقتناء اللوحة فوراً، ويبدأ شغفه منذ تلك اللحظة بالخط العربي.

وأضاف المر، خلال الجلسة التي حاوره فيها مستشار هيئة الثقافة والفنون في دبي ورئيس لجنة معرض دبي الدولي للخط العربي، الدكتور صلاح القاسم، أنه «يحرص على متابعة الأنشطة الثقافية والفنية الخاصة بالخط العربي»، لافتاً إلى اهتمامه بالمخطوطات العربية، ودعمه المتواصل للفنانين والخطاطين، وحثهم على كتابة النصوص الأدبية والحكم.

وأشاد بمعرض دبي الدولي للخط العربي، واهتمام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ودائرة الثقافة في الشارقة بدعم هذا الفن، حتى أدرك الجمهور أهميته، وعادت الثقة إلى قلوب الخطاطين الذين احتووه وبرعوا في تقديمه بأفضل صورة.

يشار إلى أن معرض دبي الدولي للخط العربي، الذي ينظم هذا العام تحت شعار «تراثٌ كرّم الحرف والقلم»، بمشاركة 50 من خطّاطي العالم، في مركز وافي بدبي، ويستمر حتى الخامس من مايو المقبل، ويتوزع على أقسام عدة، وتحفل قائمة فعالياته بـ38 ورشة عمل ومحاضرة متخصصة.