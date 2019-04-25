«أجيال مبدعة» تناقش سحر الصورة في مؤلفات الصغار

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

استضافت ندوة «أجيال مبدعة»، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، المؤلفة السعودية فاطمة يعقوب خوجة، والكاتبة السورية ماريا دعدوش، والرسّام الأميركي براندن ونزل، الذين تناولوا دور الصورة، وأهمية العمل الفني في لفت انتباه الأطفال نحو مضامين الكتاب، والأثر الذي تحدثه في نفوسهم عندما يتم تضمينها بالمؤلفات الموجهة للأطفال.

وقالت الخوجة إن الطفل تلفت انتباهه الرسوم الجاذبة، وعلى الفنان المتخصص في الرسم للأطفال أن يقدّم عملاً لا يتشابه ولا يتقاطع مع النص، بل يكون مفسّراً وشارحاً له، مضيفة أن الطفل عادة ما يميل نحو المعرفة من خلال الشخصيات التي يتضمنها النص، ويستقي منها سياق المعلومة، فيستفيد بشكل مضاعف عندما يمر على الكلمات.

من جهتها، قالت ماريا دعدوش: «يجب عدم تقييم أفكار الأطفال بطريقة سلبية، حتى ولو كانت الأفكار سطحية، وربما تكون ساذجة، فالأفكار الكبيرة نبعت من أخرى صغيرة وغير منطقية في بعض الأحيان، وهذا ما يقود الأطفال نحو الإبداع، الفكرة دائماً تتحول إلى واقع إن تم الاعتناء بها».

وتابعت: «على الأهل أن يمنحوا الصغار مساحتهم الكافية للتعبير عن ذاتهم، وقول ما يريدون».