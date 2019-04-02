نجوم سينما وأدب يشاركون في فعاليات الدروة الـ 11

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل، نخبة من الفنانين والفنانات العرب، من ممثلين ومخرجين ورسامين وأدباء، أصحاب بصمة لافتة على صعيد الفنون والآداب الموجهة للأطفال، وذلك خلال فعاليات المهرجان التي تقدّم هذا العام 50 فعالية ثقافية يشارك فيها 76 ضيفاً من 26 دولة عربية وأجنبية، في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 17 أبريل إلى 27 أبريل المقبل تحت شعار «استكشف المعرفة».

ويحل على الحدث كلّ من الفنان المصري عبدالرحمن أبوزهرة، والفنانة الأردنية قمر الصفدي.

إلى جانب حضور مميز للفنانة المصرية شيماء سيف، والفنانة البحرينية هيفاء حسين، والمسرحي العراقي فلاح هاشم أحمد، ورسامة كتب الأطفال الفلسطينية أماني البابا، وغيرهم من الأسماء الفنية اللامعة والقديرة.

كما يستضيف المهرجان الكاتب يعقوب الشاروني، وأحمد بن ناصر بن حمد الراشدي، والكاتب والمخرج المسرحي البحريني أحمد جاسم محمد، والكاتبة أميمة عزالدين، إلى جانب الشاعر السوري قحطان بيرقدار، وكاتبة السيناريو الأردنية ماريا دعدوش، والقاصة الكويتية أمل الرندي، والأكاديمية والناقدة الدكتورة الكويتية نرمين الحوطي، والإعلامية الليبية أمينة الرويمي، إلى جانب الدكتور جمال بوطيب.

ومن دولة الإمارات تشارك كل من المؤلفة الروائية نورة النومان، والكاتبة دبي أبوالهول، والفنانة مريم الزرعوني، والدكتورة وفاء الشامسي، والكاتبة أمل فرح.

ويشارك الفنانون والضيوف العرب في سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تسلط الضوء على واقع أدب الطفل، والتحديات التي تواجه العاملين في مجالات الفنون الموجهة للأجيال الجديدة، إلى جانب المشاركة في ندوات تتطرق للحديث عن دور الجهات والمؤسسات التربوية والأكاديمية المحلية والدولية في تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بطبيعة وجودة المواد الثقافية والمعرفية المقدمة للطفل.

الشارقة - الإمارات اليوم