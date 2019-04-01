الأرشيف الوطني يختتم «شهر القراءة» بمعرض للكتاب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بفعاليات نظمت تحت شعار «بالقراءة نرتقي»، اختتم الأرشيف الوطني برنامجه في شهر القراءة الوطني، الذي حفل بالمحاضرات والورش القرائية والأنشطة التي تسعى إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى كل فئات المجتمع.

وتضمنت الفعاليات الختامية معرضاً للكتاب بمقر الأرشيف الوطني، شاركت فيه دور نشر عدة، وعرض فيلم وثائقي عن «أثر القراءة في الدماغ».

كما نظم الأرشيف الوطني محاضرات وورشاً قرائية تعكس اهتمامه بالفعاليات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي لموظفيه ولأبناء المجتمع، وبادر إلى تنظيم الفعاليات ذات الصلة بالقراءة انسجاماً مع اهتمام القيادة الحكيمة بالبناء المعرفي للإنسان.

وحفل معرض الكتاب الذي أُقيم بمقر الأرشيف الوطني، وشاركت فيه مكتبات ودور نشر عدة، بكتب وإصدارات وطنية وثقافية لاقت إقبالاً من الموظفين والزوار.

وتابع موظفون في الأرشيف، على مدار يومين، الفيلم الوثائقي «أثر القراءة في الدماغ» الذي ركّز على أهمية القراءة في فهم العالم، وغرس بذور القراءة لدى الشباب وتنمية حبها، وقوة الكلمة وقدرتها على تغيير الحياة، وأساليب القراءة المؤثرة.

وفي شهر القراءة استطاع الأرشيف الوطني أن يصل إلى أكثر من 5100 مستفيد، من 36 جهة، إذ جابت فرق المختصين العديد من إمارات الدولة ومناطقها، مقدمة نحو 80 ورشة قرائية ومحاضرة.