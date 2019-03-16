«الخارجية» تقدّم «علَّمني زايد» إلى طلبة مدرسة الظبيانية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبنّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي طباعة 1500 نسخة خاصة، تحمل شعارها، من كتاب «علَّمني زايد»، الذي أصدرته صحيفة «الإمارات اليوم» احتفاءً بـ«عام زايد»، وتناول قصصاً عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تنقل إلى الطفل حكمة المؤسِّس، وحرصه على نشر قيم الخير والعطاء.

ووزّعت الوزارة نسخاً من الإصدار الجديد للكتاب خلال احتفالية نظّمتها، أول من أمس، في مدرسة الظبيانية للتعليم الأساسي في أبوظبي، بمناسبة شهر القراءة ويوم الطفل الإماراتي، كما عقدت جلسة قراءة للكتاب داخل مكتبة المدرسة، تخللتها مشاركة الطلبة في استخلاص أهم صفات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، التي تعرّفوا إليها من خلال قصص الكتاب.

وحضر الاحتفالية، نائب مدير إدارة الوثائق والأرشفة سعيد علي الزعابي، ومدير مكتب رئيس تحرير الصحيفة الزميل يوسف أحمد، ومديرة مجلس خمسة بوزارة التربية والتعليم، ثريا خليفة السالمي، وعنود زيد الشحي ومهرة جمعة الوحشي وفاطمة مبارك من وزارة الخارجية.

وأكد نائب مدير إدارة الوثائق والأرشفة سعيد علي الزعابي، أن إصدار الوزارة نسخة خاصة من كتاب «علّمني زايد»، يأتي ضمن مبادراتها للاحتفاء بالقائد المؤسس، وإبراز القيم النبيلة السامية التي تحلى بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وورّثها لشعبه من بعده جيلاً بعد جيل، والقيم التي عُرف بها، رحمه الله، والمليئة بالحكمة والاحترام والعزيمة والإرادة والوفاء والانتماء للوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غالٍ، بالإضافة إلى دور المغفور له في بناء الدولة وإنجازاته المحلية والعالمية.

من جانبها، ثمّنت مديرة مجلس خمسة في وزارة التربية والتعليم، ثريا خليفة السالمي، مبادرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، و«الإمارات اليوم»، بإصدار كتاب «علّمني زايد»، وتوزيعه على مدارس الدولة، معتبرة الكتاب الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، خطوة مميزة في تعريف الأجيال الصاعدة بحكمة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بطريقة مبسطة تحاكي عقول الأطفال واليافعين.

فيما أشار مدير مكتب رئيس التحرير، الزميل يوسف أحمد، إلى أن «الكتاب يهدف إلى تعريف الأطفال بتاريخ القائد المؤسس، من خلال مجموعة من القصص والأحداث المختلفة الخاصة بحياة المغفور له بأسلوب جميل ومبتكر»، لافتاً إلى أن «الصحيفة قامت بتوزيع الكتاب على عشرات المدارس في مختلف إمارات الدولة، ونظمت للطلبة جلسات قراءة للكتاب باللغتين العربية والإنجليزية». كما شهدت الاحتفالية جلسة قراءة للأطفال شاركت فيها الأديبة الإماراتية الشابة دبي بالهول.

- «الإمارات اليوم» وزَّعت الكتاب على عشرات

المدارس في إمارات الدولة، ونظّمت للطلبة جلسات

قراءة للكتاب باللغتين العربية والإنجليزية.