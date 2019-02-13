6 قصص جديدة تثري مبادرة «لغتي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقّعت مبادرة لغتي، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارقة، وإدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اتفاقية تعاون لتعزيز ثقافة السلامة والأمان لدى الأطفال في المدارس الحكومية بالشارقة.

وتهدف الاتفاقية، التي وقّعتها كل من مديرة «لغتي» بدرية آل علي، ومديرة إدارة سلامة الطفل هنادي صالح اليافعي، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتوحيد جهودهما بما يعود بالنفع والفائدة على أطفال الشارقة.

واتفق الطرفان على تضافر جهودهما في نشر رسائل التوعية لإدارة سلامة الطفل، من خلال تطبيق «حروف» الذكي، البرنامج التعليمي المبتكر الذي طورته شركة «حروف» التعليمية، التابعة لمجموعة «كلمات» للنشر، خصيصاً لمبادرة لغتي.

وبموجب الاتفاقية، ونظراً إلى حرص الطرفين على توظيف التكنولوجيا والاستفادة منها في تعزيز الوعي بسلامة الأطفال وتعريف الصغار بأهمية سلامتهم بطريقة جذابة ومحببة؛ تشمل القصص الست: «جدتي شجرة» تأليف صباح ديبي، ورسوم سيلفيا فيفانكو، و«البطة طمطم» للكاتبة سحر نجا، والرسام فادي فاضل، و«اليربوع الصغير» للكاتبة ريم القرق، ورسوم الفنانة رنا قدري، و«نزهة في السوق» للكاتبة صباح ديبي، ورسوم فادي فاضل، و«مسعود البطل» للكاتبة سحر نجا، ورسوم فادي فاضل، و«سباق الصباح»، لريم القرق، ورسوم فادي فاضل.