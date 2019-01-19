«فرسان القصيد».. 60 شاعراً في المرحلة الصعبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد انتهاء المرحلة الأولى، من منافسات برنامج «فرسان القصيد.. جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي» على قناة MBC1، باتت المنافسات أكثر صعوبة وأكثر دقة بين 60 مشتركاً يتحدون بعضهم بعضاً ضمن فئات الشعر الأربع: الشعر النبطي، فن المحاورة، الشيلات، والشعر الشعبي العربي، ضمن مرحلة العروض المباشرة.

وأطلّ النجم ماجد المهندس في ثلاث لوحات غنائية ضمن حلقة شارك فيها 10 متسابقين، خمسة منهم فقط اجتازوا الاختبار بنجاح الى المرحلة المقبلة، عبر اختيار لجنة التحكيم المؤلفة من ناصر القحطاني، ومحمد السناني، وتركي الغنامي بنسبة 70% وتصويت الجمهور بنسبة 30%، وهم محمد بن جخير (الشعر النبطي باختيار اللجنة)، سعد الخلاوي (الشعر النبطي ايضاً بتصويت الجمهور)، خالد الخالدي (المحاورة)، معز جاد الله (شعر شعبي عربي)، حمد الطويل (الشيلات). كما جرى الإعلان عن أسماء المشتركين الـ10 الذين يشاركون في الحلقة المباشرة الثانية على الشكل التالي: أربعة متسابقين عن الشعر النبطي وهم مشعل بن صقر، سلطان الأسيمر، بشاير المقبل، وحامد الهاشمي. وفي فن الشيلات كل من عبدالله الصخيبري، وحامد الحلافي. وعن فئة المحاورة محمد الربيقي وفواز العازمي، ثم الشعر الشعبي العربي حيث يتنافس هاجر الساحلي وجورج رزق.

شهدت بداية الحلقة، تقديم لوحة مسرحية مع الشعراء والفرقة الشعبية، ليفتتح مقدم البرنامج راجح الحارثي الحلقة بإلقائه مجموعة من الأبيات الشعرية، وانضمت إليه في التقديم سارة مراد في الحلقات المباشرة. وأبدى أعضاء لجنة التحكيم انطباعاتهم عن المشتركين الـ60 المتنافسين المختارين من بين الآلاف من المتقدمين إلى هذه المرحلة، إضافة إلى جولة موجزة على تجارب الأداء والتصفيات، فضلاً عن شرح عن آلية الحلقات المباشرة والجوائز التي ستقدم للفائزين عن الفئات الأربع، وعن هاشتاغ «الشعب_يكتب_قصيدة_الملك» وعن مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيق الخاصين بالبرنامج.

يذكر أن البرنامج هو ثمرة تعاون تراثي - إعلامي بين كل من نادي الإبل في السعودية و«مجموعة MBC» في بادرةٍ تهدف إلى تعزيز الطابع الثقافي والشعري ونشره، خصوصاً لدى جيل الشباب في المملكة وخارجها، وسعياً للحفاظ على المخزون التراثي الغني للمنطقة وفي قلبها الخليج العربي. هذا بالإضافة إلى أن جائزة البرنامج هي الأكبر للشعر الشعبي في الوطن العربي، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 13 مليون ريال سعودي.

- أطلّ النجم

ماجد المهندس

خلال الحلقة

في 3 لوحات غنائية.