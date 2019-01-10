تمديد معرض «الشيخ زايد وأوروبا» حتى 31 الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة تمديد فترة معرض «الشيخ زايد وأوروبا.. رحلة» الذي يقام في صرح زايد المؤسس برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى 31 يناير الجاري. ويأتي تنظيم المعرض إحياء لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمساهمة في تسليط الضوء على إنجازاته المحلية والإقليمية والدولية، وقيمه العديدة كالتسامح والعطاء والتعايش والولاء والوطنية والعمل الإنساني.

ويتضمن المعرض صوراً فوتوغرافية نادرة ولقطات فيديو وبعض مقتنيات الشيخ زايد الأوروبية، وغيرها من القطع الأثرية المرتبطة بالعلاقات الثقافية والتاريخية بين الإمارات وأوروبا.