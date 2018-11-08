15 لوحة تشع بـ «نور الذهب» و«ليالي دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت الفنانة التجريدية، رويدا حكيم، إنها تسعى إلى التعبير عن السعادة في لوحاتها، مشيرة أن أعمال معرضها «نور الذهب»، الذي افتتح يوم الإثنين الماضي في غاليري سوذيبيز بدبي، تترجم مشاعرها حول تلك الغاية الجميلة، لكن بألوان غير تقليدية.

ومن خلال تأثرها بعالم الطبيعة وشغفها بالألوان؛ استلهمت رويدا حكيم أفكارها، وترجمتها إلى لوحات تجريدية ممزوجة بمشاعر من السعادة والإيجابية، التي ميزتها ضربات الفرشاة التعبيرية والإيمائية باستخدامها أوراق الذهب، إذ ترى الفنانة أن «السعادة أوكسجين الحياة، والقناعة بما لديك هو أساس السعادة، هذه هي المشاعر التي أرسمها في لوحاتي، حيث مشاعري هي التي تتحكم في فرشاتي». وأضافت: «من خلال معرضي، أحببت أن أشارك العالم السعادة والإيجابية والحب، التي أترجمها في لوحاتي».

ويضم المعرض 15 لوحة فنية جديدة من أعمال رويدا حكيم، منها لوحة بعنوان «الألوان الراقصة»، وأخرى بعنوان Indian Inspiration تصور احتفالاً هندياً بشكل تجريدي. بينما تعكس لوحة «ليالي دبي» المدينة بجمال أبراجها وعمرانها وصحرائها، وأنوارها التي تضيء أفقها ليلاً.