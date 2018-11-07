12 حفل توقيع في جناح «دبي للثقافة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وسط إقبال لافت من الزوار، تواصل مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018، الذي تتواصل فعالياته حتى 10 نوفمبر الجاري.

واستقطب جناح دبي للثقافة آلاف الزوار، واستقبل زيارات طلابية لأكثر من 10 مدارس، إذ يركز الجناح على برامج وأنشطة قرائية تفاعلية موجهة للأطفال في الفترة الصباحية، بينما خصصت الفترة المسائية لجمهور المعرض من الكبار والأطفال.

واستضاف الجناح 12 حفلاً لتوقيع الكتب، منها «حكيم العرب» للشيخة مريم القاسمي، و«زايد الحكمة والتسامح» للكاتب الدكتور جهاد السكري، و« إمارات الحبيبة» للكاتبة لطيفة الحاج، و«عسل السدرة» للكاتبة الإماراتية الدكتورة ريم القرق، و«التعليق الرياضي» للإعلامي عدنان حمد. ويقدم الجناح برنامجاً متنوعاً يشمل استضافة كتّاب عرب وأجانب، مع التركيز على الكتاب الإماراتيين لتشجيعهم وتقديم الدعم اللازم لهم، إذ تعقد جلسات حوارية لمناقشة كتبهم وتوقيعها للجمهور.

وشهد الجناح استضافة 15 جلسة نقاشية، منها حلقة لمناقشة وتوقيع كتاب «رحلة السيرك»، وأخرى لكتاب «الوجه»، وجلسة حوارية حملت عنوان «صناعة الكتاب». وتحرص مكتبات دبي العامة على دعم الكتاب الإماراتيين من خلال شراء الكتب وتحفيز المبدعين من خلال إقامة حفلات التوقيع في جناح مكتبات دبي العامة الذي يحمل الرقم (P3) في القاعة 3. يذكر أن شبكة فروع «مكتبة دبي العامة» تتضمن ثماني مكتبات للكبار وسبعة للأطفال، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض وقاعات دراسية. وتتصل فروع المكتبة ببعضها بعض بأنظمة الكمبيوتر التي تربطها بمكتبات حديثة أخرى، ما يتيح للأعضاء فرصة الاطلاع على مجموعة من الكتب التي تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات باللغتين العربية والإنجليزية.