«السمحة التراثي» ينطلق 19 الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات مهرجان السمحة التراثي التاسع الذي ينظمه نادي تراث الإمارات في 19 نوفمبر الجاري، ويستمر ستة أيام.

وأكد مدير إدارة الأنشطة في النادي سعيد علي المناعي، «أهمية المهرجان الذي أصبح موسماً سنوياً يولد في المنطقة حراكاً يحقق غايات النادي الرامية إلى جعل المهرجان حدثاً مجتمعياً يستقطب أفراد العائلات، بجانب تفعيل الحراك الاقتصادي للأسر المنتجة في المنطقة، وإحياء التراث وتعزيزه في نفوس النشء»، مشيراً خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في مركز سلطان بن زايد في أبوظبي، إلى أن عدد زوار الدورة الماضية تجاوز الـ5000 زائر. وعرض فيلم قصير حول المهرجان الذي يرمي بفعالياته التراثية والثقافية والاجتماعية إلى ترسيخ الأهداف التي أنشئ من أجلها في تجسيد ونشر الوعي بالتراث، ودعم الانتماء والهوية الوطنية، في ظل المشاركة الواسعة لطلاب المدارس وأبناء المنطقة في فعالياته، بجانب دوره الاجتماعي. ويحتوي برنامج هذا العام على عدد من الفعاليات المدرسية مثل دوري كرة القدم، وبطولة اليولة، والزيارات المدرسية اليومية والمحاضرات التوعوية، بجانب برامج للأسر المنتجة مثل أسواق المنتجات وركن المأكولات الشعبية، فيما يحتوي برنامج المسرح والجمهور على عروض ومسابقات تراثية وثقافية يومية، وغيرها، بينما تشمل البرامج الترفيهية للأطفال ألعاباً تناسب مختلف الأعمار، ومسابقات ترفيهية. وجديد مهرجان هذا العام هو إضافة مسابقة إعلامية يتم فيها اختيار أفضل تغطية إعلامية للمهرجان، فيما يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المسابقات اليومية التي تشمل جميع فئات المجتمع، وترتكز على الموروث الثقافي والتراثي، من بينها مسابقات أفضل زي تراثي، وأفضل أكلة شعبية واليولة والألعاب الشعبية.