الأطفال يستمعون لذاكرة التراث الشعبي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شارك الأطفال وطلبة المدارس الزائرون لفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في ورشة «عالم الخيال» التي أخذتهم في رحلة إلى الثقافة الشعبية الإماراتية.

(نورة) اسم بطلة مجموعة قصصية للأطفال، تضمنت هذه المجموعة ثلاث قصص للأطفال، هي: «ماذا أستطيع أن أفعل بدراهمي؟»، و«حدائق نورة»، و«أشكال نورة»، حيث حولتها مديرة الورشة خديجة القدسي إلى أجواء تفاعلية حية.

بدأت جولة (نورة) بالحديث عن العملة الإماراتية (قديماً وحديثاً)، كما تضمنت بيان ما تحمله من معانٍ مختلفة كالريم والدلة وغيرهما، ثم كان لحدائق أبوظبي نصيب من جولة الأطفال الخيالية مع نورة، حيث تعرفوا إلى أبرز الحدائق الموجودة في العاصمة.

أما قصة «أشكال نورة» فقد حلقت بالأطفال في الأشكال الهندسية من خلال استعراض الموجودات الشعبية، كالإشارة إلى «البارجيل» وسجادة الصلاة للتعبير عن المستطيل، والإشارة الى الدائرة من خلال الرموز الموجودة في الأزياء الشعبية، والكثير من الأشكال الموجودة في البيت الشعبي الإماراتي، بما فيها الأثاث الذي كان يستعمل قبل ثلاثة وأربعة عقود.