مقتنيات ووثائق تزيّن جناح «حمدان بن محمد للتراث»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتزيّن جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بإصدارات المركز التراثية، ومقتنيات ووثائق خاصة بمبادرة وثيقتي، إضافة إلى أبرز صور البطولات والفعاليات التي نظّمها المركز خلال الموسم الماضي.

وزار وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، أول من أمس، جناح المركز، واطّلع على إصداراته وأنشطته والمقتنيات.

واستعرضت مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز، فاطمة سيف الفلاسي، أبرز أنشطة الإدارة وإصداراتها، وسبل التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ورحّب الحمادي بسبل التعاون المثمر مع كل المؤسسات الوطنية، وأشاد بجهود المركز وما يقدمه إلى أبناء الجيل الجديد لصقل مواهبهم، وحثهم على التمسك بتراثهم وقيمهم المجتمعية.

وقالت فاطمة الفلاسي إن «معرض الشارقة للكتاب محطة مهمة تسهم في التواصل مع كبار المسؤولين والكتّاب والأدباء وطلبة العلم لمد جسور التعاون، والتي تأتي في شكل مشروعات مشتركة وأنشطة هادفة تندرج تحت قطاع التعليم، أو نتاج فكري وثقافي مقدم من طلبة العلم والباحثين في مجال التراث المحلي، إذ يقدم المركز الدعم وفقاً للشروط والمعايير التي يستند إليها في تبنّي الإصدار وطباعته».

ويعرض مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، للمرة الأولى في جناحه بالمعرض، عدداً من المقتنيات الخاصة بأحد أشهر أدباء الإمارات وعلم من أعلام المالد في منطقة الخليج والوطن العربي، هو أحمد بن حافظ، رحمه الله، الذي تميز بفصاحته، وعذوبة صوته ومهارته الكبيرة في إلقاء الابتهالات والمدائح وقصائد السيرة النبوية العطرة.

وتوجد شبكة الأولى الإذاعية التابعة للمركز في معرض الشارقة للكتاب طيلة أيامه، لتبرز دور المؤسسات الثقافية الإماراتية، وتلقي الضوء على نتاج الكتّاب، وأهم الإصدارات والحراك الثقافي المحلي، عبر تقارير ولقاءات وبث حي.

ويضم الجناح 21 إصداراً مطبوعاً ومسموعاً، منها: «القيم الاجتماعية في الأمثال الشعبية الإماراتية»، و«القواعد النحوية والصرفية في مدارس التعليم العام بدولة الإمارات بين النظرية والتطبيق»، و«التعدد اللساني في المجتمع الإماراتي»، و«حكايات شعبية في المنطقة الشرقية»، و«الغوص على اللؤلؤ»، و«المتوصف»، و«الحكاية الشعبية في دولة الإمارات مقاربة بين المحلية والعالمية»، وقصائد عوشة (تراث شفاهي)، و«الرياح والأهوية في التراث الإماراتي»، و«شمس دبي» (تراث شفاهي)، و«أولى القصايد في مدح الشيخ زايد» (تراث شفاهي)، و«حكايات شعبية من مدينة دبا».

21

إصداراً مطبوعاً

ومسموعاً في جناح

المركز.