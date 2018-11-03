150 عنواناً تزيّن جناح «معهد التراث»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بأكثر من 150 عنواناً في شتى مجالات التراث والتاريخ والثقافة، يشارك معهد الشارقة للتراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي، في مركز إكسبو الشارقة، وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم: إن «هذه المشاركة للمعهد في المعرض، ليست الأولى، إذ نحرص دوماً على الحضور الفعّال بمختلف ألوان وأنواع المشاركات، سواء من خلال الإصدارات المتخصصة بالتراث، والتي تفيد القارئ العادي والمتخصص والباحث، وتوفر المعلومة المهمة والدقيقة لمختلف معالم ومجالات التراث الإماراتي خصوصاً، والعربي والعالمي عموماً، أو من خلال الفعاليات والأنشطة والبرامج التي نقدمها خلال أيام المعرض». وأضاف المسلم: «لا تقتصر مشاركتنا في الجناح على الإصدارات فقط، على الرغم من أهميتها، لكن كوادر المعهد موجودة في الجناح طوال أيام المعرض، تقدم المعلومة لكل من يسأل من الزوّار والمختصين والباحثين وعشاق التراث، عن مختلف جوانب ومجالات التراث، وكيفية حفظه وصونه ونقله للأجيال».

ومن إصدارات المعهد في المعرض: «موسوعة الكائنات الخرافية في التراث الإماراتي» للدكتور عبدالعزيز المسلّم، و«موسوعة الحكايات الشعبية المغربية»، و«جمالية الحكي والمتخيّل في الحكاية الإماراتية» للدكتور محمد فخر الدين، و«الحكاية الشعبية للأطفال» للكاتب كاظم سعد الدين، و«قال الراوي.. البنيات الحكائية في السيرة الشعبية» للدكتور سعيد يقطين، و«حكايات حزاوي أمي شيخة» للدكتورة أنيسة فخرو، و«الإنسان والخرافة» للدكتور أحمد مرسي، وغيرها.

وسيشهد ركن التواقيع في جناح المعهد توقيع أكثر من 15 كتاباً في تخصصات تتّصل بالتراث والتاريخ والثقافة.

عبدالعزيز المسلم:

«كوادر المعهد حاضرة في الجناح طوال المعرض لتقدم المعلومة للزوّار والمختصين والباحثين وعشاق التراث».