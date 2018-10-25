فلسطين تنافس على لقبين في «تحدي القراءة العربي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك أعضاء وفد طلبة فلسطين، الذين وصلوا إلى دبي لنهائيات «تحدي القراءة العربي»، المشروع المعرفي الأكبر في الوطن العربي، الذي يندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في المنافسات نصف النهائية، ضمن وفود 44 دولة عربية وأجنبية من مختلف دول العالم، المشاركة في الدورة الثالثة من التحدي، وذلك للفوز بلقب «تحدي القراءة العربي»، الذي سيتوّج بطله في حفل ختامي تستضيفه دبي الثلاثاء المقبل.

كما تنافس فلسطين على لقب المدرسة المتميزة لـ«تحدي القراءة العربي»، وتمثّلها مدرسة العودة الأساسية من مدينة بيت لحم في التصفيات النهائية على اللقب. وتتنافس المدرسة على الجائزة، التي يفتح باب التصويت فيها للجمهور اليوم، عبر الموقع الإلكتروني لـ«تحدي القراءة العربي» www.arabreadingchallenge.com، مع أربع مدارس أخرى من السعودية، والكويت، والجزائر، والمغرب.

وقال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، الدكتور صبري صيدم: إن «مشاركتنا في (تحدي القراءة) للعام الثالث على التوالي، بنتائج مميزة، تعكس حرص طلبة فلسطين على التحصيل العلمي والمعرفي كقيمة عليا تفتح الآفاق للإبداع والإنجاز».

وأشاد بمبادرة تحدي القراءة العربي، التي انطلقت من دبي قبل ثلاث سنوات، لتصل اليوم إلى العالمية، مع مشاركة أكثر من 10 ملايين و500 ألف طالب وطالبة من 44 دولة حول العالم، مؤكداً اعتزاز المنظومة التعليمية بحجم ونوعية مشاركة الطلبة الفلسطينيين عاماً تلو آخر، في هذه التظاهرة الثقافية التي تفتح الباب واسعاً أمام الحوار الثقافي والتواصل الإنساني والتلاقح الفكري بين قرّاء العربية في جهات العالم المختلفة، متمنياً التوفيق للمشاركين في التحدي، ورفع اسم فلسطين عالياً في هذا المحفل المعرفي الأكبر عربياً. ونوه بالإنجازات النوعية لطلبة ومعلمي ومدارس فلسطين التي دأبت على التفاعل مع المبادرات الثقافية الريادية.

وكانت فلسطين قد توّجت الطالب قسّام محمد صبيح بطلاً لـ«تحدي القراءة» على المستوى الوطني في أبريل الماضي. وشارك في تحدي القراءة هذا العام 402 ألف طالب وطالبة، من 2333 مدرسة من مختلف أرجاء فلسطين، تحت توجيه 5080 مشرف ومشرفة قراءة، فيما حاز المعلم بسام عبدربه أحمد العدم، من منطقة الخليل التعليمية، لقب «المشرف المتميز».

يشار إلى أن فلسطين حقّقت مركزين أولين في الدورتين السابقتين لـ«تحدي القراءة العربي»، إذ توّجت الطالبة عفاف الشريف، بلقب بطل «تحدي القراءة العربي» بدورته الثانية العام الماضي، فيما فازت مدرسة «طلائع الأمل» الثانوية من مدينة نابلس بلقب المدرسة المتميزة في الدورة الأولى من «تحدي القراءة العربي».

ويبلغ المجموع الإجمالي لجوائز «تحدي القراءة العربي» 11 مليون درهم.

صبري صيدم:

«(تحدي القراءة العربي) انطلقت من دبي قبل ثلاث سنوات، ووصلت اليوم إلى العالمية».

10.5

ملايين طالب وطالبة

شاركوا في الدورة

الثالثة لـ«تحدي القراءة

العربي».