«الثقافة» والسفارة الكورية تنظّمان مهرجان كوريا 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وسفارة كوريا الجنوبية في الدولة «مهرجان كوريا 2018»، في المسرح الوطني بأبوظبي، والذي يستمر حتى 14 من نوفمبر المقبل. ويهدف المهرجان إلى الاحتفاء بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإبراز دوره المحوري في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر حفل الافتتاح سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، بارك كانج، ومستشارة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ربى الحسن، وعدد من كبار الشخصيات من السلك الدبلوماسي، والقيادات الثقافية من كلا البلدين.

واستُهل حفل الافتتاح بعرض ضوئي متناغم بعنوان «إحياء ذكرى زايد»، يحكي بداية العلاقة التي تربط بين الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، التي تأسست منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كما قدّم مركز جندو كوجاك الوطني عرضاً للموسيقى التقليدية والفنون الشعبية سلّط الضوء على جوانب متعدّدة في الثقافة الكورية وموروثها الثقافي غير المادي.

ويقام على هامش المهرجان معرض فني مشترك بعنوان «الفن الإماراتي الكوري لعام زايد»، في الفترة ما بين 24 من الشهر الجاري وحتى 14 من نوفمبر، في المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة، بهدف تحقيق التبادل الثقافي بين البلدين، حيث يضم المعرض 32 عملاً فنياً بمشاركة خمسة فنانين إماراتيين وخمسة فنانين كوريين، وتتمحور الأعمال المعروضة حول الإنجازات الخالدة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأثرها في العالم أجمع.