عمّان تحتضن «ملتقى السرد» المقبل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بحثت وزيرة الثقافة الأردنية، بسمة النسور، لدى استقبالها أول من أمس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله محمد العويس، إقامة الدورة السادسة عشرة لملتقى الشارقة للسرد في عمّان العام المقبل.

ويعد الملتقى، الذي يقام سنوياً بعنوان وإطلالة جديدة حول موضوع يهتم بفن السرد، من مشروعات دائرة الثقافة بالشارقة الهادفة إلى نشر الفنون والآداب، ويشارك فيه نقاد وأدباء وروائيون عرب. ورحبت وزيرة الثقافة الأردنية بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإقامة الملتقى في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى مبادراته الأخرى، منها مهرجان المسرح العربي 2012، وافتتاح بيت الشعر في محافظة المفرق 2015، ومهرجان رم هذا العام.

من جانبه، قال العويس إن اختيار عمان جاء بوصفها حاضرة عربية وثقافية بارزة في الوطن العربي، مضيفاً أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تتسع دائرة الاحتفال بملتقى الشارقة للسرد إلى الوطن العربي، انطلاقاً من الشارقة حيث تم تنظيم الملتقى في الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017، وفي الرباط عام 2018.