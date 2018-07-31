«الأرشيف الوطني».. يعزز ذاكرة الوطن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة برنامجاً تسويقياً تحت شعار «ذاكرة الوطن.. تاريخ أمة وسيرة وطن»، يستهدف تعزيز التاريخ الموثق للدولة بين أوساط الجهات السياحية. وتضمن البرنامج ثلاث مراحل: الأولى في الفنادق الرئيسة الكبرى، والثانية في شركات الطيران الرسمية المحلية، والثالثة في الأسواق التجارية والأسواق الكبرى في الدولة، ويتطلع البرنامج إلى اطلاع المجتمع على تاريخ الوطن وإنجازاته، وأمجاده، وقيمه ومثله العليا، وهذا ما يتفق مع رؤية الأرشيف الوطني ورسالته وأهدافه.

وتحفل المواد التاريخية والتراثية التي قدمها الأرشيف الوطني للفنادق وشركات الطيران وللأسواق التجارية والأسواق الكبرى، بعبق الذكريات والرؤى المستقبلية التي رسم معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أن تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

وتتنوّع الوسائط المتعددة والوثائق التاريخية التي يرفد بها الأرشيف الوطني تلك الأماكن السياحية والترفيهية لتعرض أمام جمهورها مواد تراثية في صور فوتوغرافية تاريخية عن الإنجازات المهمة التي جعلت من دولة الإمارات دولة عصرية تفاخر بحداثتها وتطورها، وعن العلاقات الثنائية بالدول الشقيقة والصديقة، وعن المعالم التراثية والتاريخية في الدولة، والعادات والتقاليد، والسفن الخشبية التي كانت مستخدمة في منطقة الإمارات، وعن نشأة التعليم وتطوره، والغوص واللؤلؤ والصيد، والمطبخ الإماراتي.

ويعدّ برنامج «ذاكرة الوطن.. تاريخ أمة وسيرة وطن»، داعماً أساسياً للمبادرات الوطنية والمجتمعية التي لا يتردد الأرشيف الوطني في تبنيها ورعايتها. وتتناول الأفلام الوثائقية التي أنتجها الأرشيف الوطني معلومات موثقة من شأنها إثراء معلومات زوار الدولة والسيّاح بتاريخ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وبتراثها العريق، وبالدور الكبير للآباء المؤسسين في بناء الدولة ونهضتها، في مقدمتهم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.