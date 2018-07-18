«صوت تنين دبي».. إذاعة رقمية باللغة الصينية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شبكة الإذاعة العربية، أكبر شبكة إذاعية في المنطقة، بالتعاون مع «هلا بالصين»، المبادرة المشتركة بين شركتي «مِراس» و«دبي القابضة»، عن إطلاق أحدث محطة إذاعية رقمية باللغة الصينية، التي تبث محتواها على مدار الساعة، ضمن خطتها الاستراتيجية للتفاعل مع السيّاح والمقيمين الصينيين في دولة الإمارات.

ويأتي إطلاق الإذاعة الصينية الجديدة، تماشياً مع مبادرة «هلا بالصين»، التي تعمل على توفير أجندة سنوية حافلة بالفعاليات الترفيهية، التي تستهدف الأعداد المتزايدة للسيّاح القادمين من الصين والمقيمين في الدولة، خلال الوجهات والمرافق التابعة لكل منها، وتسلط الضوء على دبي كإحدى الوجهات الترفيهية الأساسية للسياحة الصينية.

«هلا بالصين» أطلقت شركة «مِراس»، بالتعاون مع «دبي القابضة»، مبادرة جديدة كبرى بعنوان «هلا بالصين»، انسجاماً مع رؤية دبي، وبهدف تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي، ودفع عجلة التعاون الاستثماري بين دبي والصين، عبر استقطاب الزوار والمستثمرين من الصين إلى دبي، من خلال جدول فعاليات سنوي حافل بالأحداث والعروض السياحية المخصصة للزوار الصينيين، ضمن سبع فئات تشمل: الإقامة، التسوّق، المطاعم، الترفيه، الاستكشاف، والصحة وخدمات الاستقبال والإرشاد. ويشرف على مبادرة «هلا بالصين» مجلس إدارة برئاسة الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة العمليات التجارية، وممثلون عن «مراس» و«دبي القابضة» و«دي إكس بي إنترتينمنتس»، وتشتمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة على «طيران الإمارات»، «دبي باركس آند ريزورتس»، «يونيون باي»، «بنك الصين»، مجموعة «تشاينا إيفربرايت»، شركة الصين القابضة للرحلات CYTS، «إتش آي كيه فيجن»، «جولي شيك»، «مافينغوو»، «مجموعة يوتور»، «دي واي أو كونسالتانتس»، «تشونغتنغ تيانتشوانغ للمعلوماتية»، و«سينو يونيون للاستثمار الاحتياطي»، التي اتفقت على الارتقاء بالمبادرة في مجالات تخصصاتها. • 174 ألف مقيم صيني في الدولة. • 200 جنسية في شبكة الإذاعة العربية.

وتحمل الإذاعة الرقمية الجديدة اسم «دبي لون داينشينيين»، الذي يعني «صوت تنين دبي» باللغة الصينية الشمالية (المندرين)، ويمكن تشغيل التطبيق الخاص بها Dubai Dragon على كل من هواتف «أبل» و«أندرويد» بتحميله من «آبل ستور» و«غوغل بلاي». كما سيتم قريباً توفير الإذاعة للتحميل، من خلال تطبيق شبكة الإذاعة العربية الخاص بجهاز «أبل تي في»، ليتمكن المستمعون من الولوج إلى الإذاعة بسهولة في أي وقت وأي مكان، والحصول على أحدث مستجدات الأخبار، والاستماع إلى المحتوى الموسيقي المفضل لديهم.

وقال رئيس مجلس إدارة مبادرة «هلا بالصين»، الشيخ ماجد المعلا: مبادرة (هلا بالصين)، التي تم إطلاقها، تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق سعينا إلى تطوير وزيادة الأنشطة التجارية والسياحية المتبادلة، ويرتقي بالعلاقات بين الإمارات والصين. نركز على مجموعة من الجوانب التي تجتذب الزوار الصينيين إلى دبي، كالثقافة والتراث، والترفيه، والاستجمام، وتسوّق السلع الفاخرة. نحن على ثقة بأن الزوار والمقيمين الصينيين سيلمسون كثيراً من الود والترحيب مع مجموعة من التجارب والخدمات التي نوفرها لهم، مثل الخط الساخن بلغة (المندرين) الصينية، وخيارات خدمة (كونسيرج) المتنوّعة، إضافة إلى الراديو الرقمي الصيني».

ويتزامن موعد إطلاق الإذاعة مع الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، إلى الدولة، بهدف تعزيز العلاقات والروابط الحكومية بين الدولتين.

وقال مدير عام شبكة الإذاعة العربية، محمود الرشيد: «تحرص شبكة الإذاعة العربية دائماً على دعم الخطط الاستراتيجية التي تطلقها حكومتنا الرشيدة. ويأتي تفعيلنا للإذاعة الرقمية الجديدة باللغة الصينية، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، ودعم جسور السياحة الصينية بين الدولتين، حيث تلعب المحطات الإذاعية دوراً أساسياً في أسلوب حياة المقيمين على أرض الإمارات، ونهدف من خلال إذاعتنا الجديدة إلى خدمة المقيمين الصينيين في الإمارات، وتوفير منصّة ترفيهية وإخبارية مميزة لهم، إضافة إلى الأعداد المتزايدة من السيّاح منهم».

وأضاف الرشيد: «تلعب الإذاعة الرقمية الجديدة دوراً فاعلاً في مدّ جسور الثقافة الإماراتية وتوصيلها إلى المستمع، من خلال محتوى متميز بحُلة ترفيهية وثقافية وإخبارية، ليتعرف من خلالها إلى أهم الخدمات الحكومية التي توفرها دولة الإمارات، ومختلف الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها، وأحدث المستجدات المحلية والعالمية في مختلف الصعد، وبالتأكيد نسلط من خلالها الضوء على أهم الأبعاد الثقافية الغنيّة لدولتنا الحبيبة».