انطلقت في المملكة المغربية، أول من أمس، الدورة الـ23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بمشاركة 75 فيلماً ‌من 39 ​دولة ضمن عدد من المسابقات والبرامج الموازية.

وتضم المسابقة الرسمية 13 فيلماً، تمثل الأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار في حفل الافتتاح «في ‌زمن يبدو فيه العالم أكثر انقساماً، ونميل فيه إلى الاكتفاء ‌بما نعرفه مسبقاً، وما نؤمن ‌به، تذكرنا السينما بأن هناك طرقاً لا حصر لها للعيش ورؤية العالم. إنها تتيح ​لنا أن ندخل ‌عالم شخصيات أخرى، ​ونختبر مشاعر لم نكن نتوقعها، وربما ⁠تجعلنا نفهم بعضنا بعضاً على نحو أفضل».

وأضافت «لهذا نحتاج إلى صناعة الأفلام، ولهذا نحتاج إلى سرد الحكايات.. نحتاج إلى مواصلة الدفاع عن ​هذه ⁠الحرية والاحتفاء بها، حرية ⁠الإبداع والتساؤل والتخيل، ورؤية العالم بشكل مختلف».