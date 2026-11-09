أجواء مفعمة بالشجن في «مهرجان سينما المؤلف»

احتضن مسرح محمد الخامس ​في الرباط حفل افتتاح الدورة الـ31 ‌للمهرجان الدولي لسينما ​المؤلف، أول من أمس، الذي شهد تكريم عدد من الأسماء الفنية المغربية والعربية، في مقدمتها المخرج السينمائي المغربي محمد عهد بنسودة.

وتسلمت عائلة بنسودة، الذي توفي في فبراير الماضي عن عمر ناهز 56 ⁠عاماً، درع التكريم وسط أجواء مفعمة بالشجن، كما كرم المهرجان الممثلة الأردنية عبير عيسى، والمخرج المغربي سعد الشرايبي.

وشمل حفل الافتتاح أيضاً التعريف بلجان التحكيم ‌مع تقديم فقرة فنية للمطربة المغربية لطيفة رأفت التي أدت أغنية وطنية، بالتزامن مع ذكرى «المسيرة الخضراء» في ‌المغرب.

ويعرض المهرجان الممتد حتى 13 الجاري أكثر من 120 فيلماً، موزعة على عدد ‌من المسابقات والأقسام، ‌مع تنظيم عدد من الندوات واللقاءات وجلسات النقاش.

وتضم المسابقة الدولية 12 فيلماً ​من بينها «باتي» ‌للمخرج المغربي رؤوف ​الصباحي، و«يونان» للمخرج السوري ⁠أمير فخر الدين، و«خبر الأمل» للمخرجة التركية بيكيت إلهان.

وقال رئيس المهرجان، عبدالحق منطرش، في الافتتاح: «لأكثر من ثلاثة ​عقود، ⁠دافع المهرجان ⁠عن قناعة راسخة أن سينما المؤلف نافذة لفن عالمي، واحتضان الاختلاف، وإحياء الحوار بين الثقافات».

وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الناطق بالفرنسية «ما وراء الحرية» للمخرج الراحل بنسودة، وبطولة إيداياتو إبراهيم وجايل هونكباتين وباردول ​ميجان.