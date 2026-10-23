بعد تعثر فيلم «ديغر».. توم كروز يحصد جائزة إنجاز العُمر

على الرغم من التعثر الكبير لفيلمه الأخير «ديغر»، سيحصل الممثل ​توم كروز على جائزة إنجاز العُمر من معهد الفيلم الأميركي، خلال حفل يقام في هوليوود في أبريل المقبل.

ويمنح المعهد، ⁠وهو منظمة غير ربحية تُعنى بالحفاظ على الأفلام والترويج لها، هذه الجائزة سنوياً منذ عام ‌1973، ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة، بيت ديفيس، وجين كيلي، ‌وإليزابيث تيلور، وتوم هانكس.

وكروز معروف في ‌أوساط صناعة السينما بأنه أحد ‌أكبر المدافعين عنها.

وقالت ‌رئيسة مجلس أمناء المعهد، المنتجة كاثلين كينيدي: «سواء أكان ​ممثلاً أم ‌منتجاً، فإنه ​يظهر تفانياً استثنائياً ⁠في كل ما يقوم به، وما أقدره فيه بشكل خاص هو ​إيمانه ⁠العميق ⁠بالسينما وقدرتها على جمع الناس معاً».

ورُشح كروز لثلاث جوائز أوسكار عن ⁠أدائه التمثيلي، وحصل العام الماضي على جائزة أوسكار فخرية تقديراً لمسيرته المهنية الطويلة.