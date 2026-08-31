توم كروز: انتظروني في جزء ثانٍ من «أيام الرعد»

أعلن الممثل العالمي توم كروز (64 عاماً)، أول من أمس، أنه سيعيد تجسيد شخصية سائق «ناسكار»، كول تريكل، في جزء ثانٍ لفيلم الحركة والسباقات الشهير «أيام الرعد»، ولوّح بالراية الخضراء لإطلاقه قبل ساعات من السباق النهائي للموسم العادي لسلسلة الكأس في دايتونا، ثم حضر اجتماع للسائقين قبل السباق.

وقال كروز للغرفة المكتظة التي ضمت مشجعين ورعاة: «الأمر لا يتعلق فقط بالسباق، إنه يتعلق بالمجتمع والأشخاص هنا، هناك شيء خاص جداً بشأن المتسابقين والمجتمع بأكمله، إنها ثقافة، وكنت فخوراً جداً بقدرتي على عكس ذلك في الفيلم الأول (أيام الرعد)، ويشرفني أن أشارك ذلك مع العالم».

وأضاف: «هذا ما سنطمح إليه حقاً في هذا الفيلم، منح الجمهور تلك الفرصة لفهم ما يعنيه الأمر كفريق، وكمجتمع، وما يعنيه بالنسبة لـ(ناسكار)، والسرعة، والإثارة وكل ذلك الخطر والأشياء الأخرى».

وستلعب آن هاثاواي دور البطولة كمالكة فريق ومهندسة في الفيلم، المقرر عرضه من قبل «باراماونت بيكتشرز»، في الثاني من يونيو 2028، وسيعمل كروز منتجاً إلى جانب جيري بروكهايمر وتومي هاربر.

وذكرت صحيفة «هوليوود ريبورتر»، في نوفمبر 2024، أن كروز تحدث مع «باراماونت» بشأن جزء ثانٍ لفيلمه الأول عن سباقات «ناسكار»، الذي عرض عام 1990.