روبرت دي نيرو يعود إلى عالم الجريمة ليطارد «رجل الهمس»

في أجواء سينمائية لافتة احتضنتها نيويورك، حضر النجم الأميركي روبرت دي نيرو العرض العالمي الأول لفيلم الجريمة «The Whisper Man - رجل الهمس»، في مناسبة جمعت أبطال الفيلم وفريقه قبل وصول العمل إلى جمهور نتفليكس.

وظهر دي نيرو خلال العرض في حدث يعكس حجم الرهان الذي تضعه المنصة على العمل، خصوصاً مع وجود أحد أبرز نجوم السينما الأميركية في بطولة الفيلم. ويشارك دي نيرو البطولة آدم سكوت وميشيل موناغان وأوين تيغ، فيما تولى جيمس أشكروفت مهمة الإخراج.

ويأخذ الفيلم المشاهد إلى عالم قاتم من الاختطاف والجرائم الغامضة، من خلال قصة الكاتب المتخصص في الجريمة توم كينيدي، الذي تتعرض حياته لانقلاب مأساوي بعد وفاة زوجته، قبل أن يُختطف ابنه البالغ من العمر ثمانية أعوام. وفي ظل حالة اليأس التي يعيشها، يجد نفسه مضطراً إلى طلب مساعدة والده المنفصل عنه، الشرطي المتقاعد بيت ويليس، الذي يجسده دي نيرو.

لكن البحث عن الطفل سرعان ما يقود الأب والجد إلى قضية أكثر تعقيداً، عندما تظهر خيوط تربط عملية الاختطاف بقاتل متسلسل قديم عُرف باسم «رجل الهمس».

يستند الفيلم إلى الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب البريطاني أليكس نورث، والتي صدرت عام 2019 وحققت حضوراً لافتاً ضمن أدب الجريمة.

ويمنح وجود دي نيرو الفيلم بعداً إضافياً، إلا أن «رجل الهمس» يضعه هذه المرة في شخصية شرطي متقاعد يجد نفسه أمام قضية تمس عائلته مباشرة.