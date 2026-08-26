الرعب حصان هوليوود الرابح في 2026.. أفلام صغيرة تتحدى عمالقة الإنتاج السينمائي

لم يعد الرعب في هوليوود مجرد نوع سينمائي مضمون نسبياً لتحقيق عائد جيد بميزانية محدودة، بل يتحول في 2026 إلى واحدة من أكثر القصص إثارة في صناعة السينما، بعدما برهنت مجموعة من الأفلام على أن طريق النجاح الجماهيري لم يعد يمر بالضرورة عبر نجوم الصف الأول أو الميزانيات العملاقة، أو حتى الاستوديوهات التقليدية.

وتأتي المفاجأة من أفلام وصلت إلى الشاشة الكبيرة من بيئة الإنترنت، وحملت معها جمهوراً سبق أن تشكل على منصات مثل «يوتيوب»، قبل أن تتحول التجربة الرقمية إلى ظاهرة سينمائية داخل صالات العرض، وفي مقدمة هذه الحالات «Backrooms» و«Obsession»، اللذان قدما نموذجاً مختلفاً لعلاقة هوليوود الجديدة بالمحتوى الرقمي والجمهور الشاب.

لكن القصة لا تعني أن الرعب أصبح النوع الأكثر تحقيقاً للإيرادات المطلقة، ولا أن النجوم فقدوا قيمتهم، الأرقام تقدم صورة أكثر دقة: الرعب يمتلك واحدة من أكثر المعادلات التجارية كفاءة في السينما، لأنه يستطيع تحقيق عائد كبير من استثمار أصغر بكثير من ذلك الذي تحتاج إليه أفلام الحركة أو الخيال العلمي والإنتاجات الملحمية.

من «يوتيوب» إلى شباك التذاكر

ومن أبرز الشواهد على التحول فيلم «Backrooms» الذي يمثل نموذجاً لصعود جيل جديد من صناع السينما من خارج النظام التقليدي لهوليوود.

المخرج كين بارسون، الذي اشتهر عبر الإنترنت، لم يدخل صناعة السينما من بوابة الأفلام الضخمة أو النجوم المعروفين، وإنما بنى جمهوره أولاً من خلال أعمال نشرها على «يوتيوب»، وعندما انتقل إلى الشاشة الكبيرة، لم يبدأ من الصفر، فقد كان يحمل معه جمهوراً رقمياً يعرف عالمه وأسلوبه.

وتكمن أهمية التجربة في أن الفيلم لم يعتمد على اسم ممثل عالمي لجذب الجمهور، بل استفاد من اسم المخرج وشهرته الرقمية والفكرة التي سبق أن اختبرها الجمهور على الإنترنت، وتجاوزت إيرادات الفيلم في أميركا الشمالية وحدها 80 مليون دولار، مقابل ميزانية إنتاج تقل عن 10 ملايين دولار.

ويأتي «Obsession» كشاهد آخر على الظاهرة نفسها، إذ ارتبط أيضاً بصانع محتوى يمتلك قاعدة جماهيرية عبر الإنترنت، قبل انتقال العمل إلى دور السينما.

وحقق الفيلم أكثر من 17 مليون دولار، ليؤكد أن المحتوى الرقمي يمكن أن يتحول من منافس للسينما إلى قناة لتكوين جمهور قادر على الانتقال إلى الصالات.

وهنا تظهر واحدة من أهم التحولات في صناعة الأفلام: الجمهور لم يعد بالضرورة ينتظر الاستوديو حتى يقدم له نجماً جديداً، أحياناً يكون الجمهور نفسه هو الذي يصنع شهرة المخرج أو صانع المحتوى، ثم تتولى السينما تحويل هذه الشهرة إلى منتج تجاري.

الأرقام تؤيد المعادلة

اقتصادياً، يتمتع الرعب بميزة يصعب تجاهلها. الفيلم لا يحتاج إلى عالم سينمائي واسع حتى يخيف المشاهد. منزل واحد وممر مظلم وغرفة، وشخصية غامضة أو صوت غير مفهوم يمكن أن تتحول إلى أدوات سردية فعالة، من دون كلفة إنتاجية ضخمة.

وفي المقابل، تحتاج أفلام الحركة والخيال العلمي والأبطال الخارقين إلى ميزانيات كبيرة لبناء عوالمها ومؤثراتها البصرية ومشاهد الحركة، إضافة إلى تكاليف التسويق المرتفعة. وهذا يجعل سقف المخاطرة في الرعب أقل.

فإذا فشل فيلم رعب بميزانية ثمانية أو 10 ملايين دولار، تكون الخسارة مختلفة جذرياً عن فشل إنتاج أنفق 150 أو 200 مليون دولار. أما إذا نجح، فقد يتحول إلى واحدة من أكثر الاستثمارات السينمائية ربحية.

صناعة الجمهور وليس النجم

كانت هوليوود في السابق تبحث عن نجم، ثم تصنع له فيلماً، أما النموذج الذي تكشفه بعض تجارب 2026 فيسير أحياناً في الاتجاه المعاكس: صانع محتوى، وجمهور رقمي، وفكرة، وفيلم وصالات السينما، وهذا التحول بالغ الأهمية.

والمخرج الذي يمتلك ملايين المتابعين لا يبدأ حملته الترويجية من الصفر. لديه جمهور جاهز، ووسائل مباشرة للتواصل معه، وقدرة على تحويل المشاهدات والتفاعل الرقمي إلى فضول تجاه الفيلم. وبذلك تصبح منصات التواصل الاجتماعي جزءاً من عملية الإنتاج والتسويق في الوقت نفسه.

وتتزامن هذه الظاهرة مع صعود جيل شاب لا يتعامل مع الإنترنت باعتبارها وسيلة إضافية لمشاهدة المحتوى، بل باعتبارها البيئة الأساسية التي يتعرف من خلالها إلى الأفلام والمخرجين والنجوم. ولهذا لا تبدو الحدود بين «المحتوى الرقمي» و«السينما» واضحة كما كانت في السابق.

ومع ذلك، من الخطأ القول إن 2026 أثبتت أن الرعب لم يعد يحتاج إلى نجوم أو أسماء معروفة، فالسوق تثبت العكس أيضاً. أفلام مثل «Scream 7» وغيرها من الأعمال المرتبطة بسلاسل ناجحة تستفيد بوضوح من قوة العلامة التجارية والشخصيات المعروفة، بينما تستمر هوليوود في الاستثمار في الرعب ذي الميزانيات الكبيرة عندما تكون هناك سلسلة أو شخصية قادرة على جذب الجمهور.

الرعب لا يهزم «سبايدرمان»

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي تفسير نجاح الرعب على أنه نهاية عصر الأفلام الضخمة، فالجمهور لايزال يقبل على الأفلام الحدث التي تمتلك أسماء عالمية وشخصيات جماهيرية وميزانيات ضخمة. لكن الرعب لا يحتاج إلى منافسة هذه الأفلام في حجم الإنفاق أو الإيرادات المطلقة. إنه يلعب لعبة مختلفة.

فإذا كان فيلم ضخم يحتاج إلى مئات الملايين حتى يبدأ التفكير في تحقيق الربح، فإن فيلم رعب منخفض الكلفة يستطيع الوصول إلى نقطة التعادل بسرعة أكبر، ثم يبدأ تحقيق الأرباح من مستويات إيرادات أقل بكثير. وهنا يصبح الرعب نوعاً ذكياً اقتصادياً، وليس فقط نوعاً جماهيرياً.

إعداد: قسم الثقافة والمنوعاتنموذج جديد

تكشف موجة الرعب في 2026 عن تحول يتجاوز حدود هذا النوع، فالمسألة لا تتعلق فقط بالأشباح والوحوش والبيوت المسكونة، وإنما بمستقبل صناعة الأفلام نفسها، هل يستطيع مخرج شاب أن يبني جمهوراً على الإنترنت ثم يدخل السينما من دون المرور بكل المراحل التقليدية؟ هل يمكن لفيلم بميزانية محدودة أن يصبح ظاهرة عالمية؟ وهل يمكن للسينما أن تستعيد جمهور الشباب عبر أفلام تقدم تجربة جماعية لا توفرها المنصات؟ الإجابة التي تقدمها أفلام 2026 حتى الآن تبدو مشجعة.