بريطانيا تشدد القيود على النظارات الذكية في دور السينما

أعلنت رابطة دور السينما البريطانية أن مشغلي صالات العرض في البلاد بدأوا في تطبيق سياسات تهدف إلى حظر أو تقييد استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات، بما في ذلك نظارات "ميتا" التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإجراء بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية الأفراد وقرصنة الأفلام، في خطوة تأتي بعد أيام من حظر المحاكم الإنجليزية والويلزية استخدامها داخل القاعات القضائية.

وكانت المحاكم في إنجلترا وويلز قد حظرت هذا الشهر استخدام نظارات ميتا الذكية، بسبب القيود المفروضة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو داخل قاعات المحاكم، في تدقيق متزايد على قدرات هذه الأجهزة في التسجيل.