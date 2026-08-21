«كــل شـــيء عن كورين».. إيزابيل أوبير تكشف الوجه الخفي لصناعة النجوم

احتضنت ساحة «بياتزا غراندي» في مدينة لوكارنو السويسرية العرض العالمي الأول لفيلم «Ni vue, ni connue»، للمخرج الفرنسي مارك فيتوسي، بحضور بطلتَي العمل إيزابيل أوبير وساندرين كيبرلان، في إحدى أبرز محطات الدورة الـ79 من مهرجان لوكارنو السينمائي.

يحمل الفيلم عنواناً دولياً هو «All About Corinne - كل شيء عن كورين»، وتدور حكايته حول كورين ماكلو، وهي ممثلة كومبارس أمضت سنوات طويلة في مواقع التصوير، وتعيش على أمل أن تتجاوز موقعها الهامشي، وتحصل أخيراً على دور حقيقي يضع اسمها تحت الأضواء. وبينما تتنقل من موقع تصوير إلى آخر، تحاول لفت أنظار العاملين في الصناعة، وإقناعهم بأنها قادرة على أكثر من الظهور في الخلفية.

تتغير حياة كورين عندما يتقاطع طريقها مع الممثلة الشهيرة ساندرين كيبرلان، وتنشأ بين الاثنتين علاقة ملتبسة، تجمع الإعجاب بالطموح والمصلحة، إذ ترى كورين في هذه الصلة فرصة للانتقال من هامش المشهد السينمائي إلى مركزه، بينما تجد كيبرلان نفسها أمام شخصية تبدو في البداية مجرد معجبة، قبل أن تصبح العلاقة أكثر تعقيداً.

ومن خلال هذه العلاقة، يستخدم مارك فيتوسي الكوميديا للكشف عن الطبقات الخفية في عالم السينما، متوقفاً عند مفاهيم الشهرة والنجومية والصورة العامة والغيرة والنرجسية والفوارق الطبقية داخل صناعة تقوم في جانب كبير منها على القدرة على الظهور والبقاء في دائرة الضوء. ويقدم الفيلم هذه الانتقادات من خلال سخرية لا تتحول إلى هجوم مباشر، بل تترك مساحة للتعاطف مع الشخصيات وطموحاتها وتناقضاتها.

وتكتسب شخصية كورين أهمية خاصة لأنها تمثل الطرف غير المرئي في صناعة السينما، فبينما تتجه الأضواء عادة إلى النجوم والمخرجين والأسماء المعروفة، يضع الفيلم ممثلة الكومبارس في قلب الحكاية، متأملاً أحلام أولئك الذين يعملون خلف المشهد، ويأملون في لحظة واحدة تمنحهم الاعتراف.