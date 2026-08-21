«قلب سراييفو» لوودي هارلسون.. احتفاء بمسيرة صنعتها أدوار استثنائية

كرّم مهرجان سراييفو السينمائي الممثل الأميركي، وودي هارلسون، بمنحه «القلب الفخري لسراييفو»، تقديراً لإسهاماته في الفن السينمائي ومسيرته التمثيلية الممتدة بين السينما والتلفزيون والمسرح، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ32 من المهرجان في العاصمة البوسنية.

وتزامن تكريم هارلسون مع جلسة حوارية خاصة «ماستر كلاس» ضمن برنامج المهرجان، أتاحت للجمهور فرصة الاستماع إلى تجاربه المهنية ورؤيته لفن التمثيل ومحطات مختلفة من مسيرته. وخلال اللقاء، استعاد الممثل محطات من رحلته الفنية، وتحدث عن اختياراته المهنية وأدواره التي أسهمت في ترسيخ حضوره على الشاشة.

ويحمل هارلسون في رصيده ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، بينها ترشيح لأفضل ممثل، وترشيحان في فئة أفضل ممثل مساعد، كما ظهر في أعمال سينمائية بارزة، للمخرج روبن أوستلوند، الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.

واكتسب حضور هارلسون في مهرجان سراييفو دلالة خاصة مع إعادة عرض فيلم «Welcome to Sarajevo» للمخرج مايكل وينتربوتوم، الذي شارك فيه الممثل أحد الأدوار الرئيسة، وعُرض الفيلم للمرة الأولى عام 1997، ويتناول حرب البوسنة في منتصف تسعينات القرن الماضي، ودور الصحافيين في تغطية الصراع، وهو مقتبس من كتاب للصحافي مايكل نيكولسون.

ويمثل اختيار هذا الفيلم ضمن برنامج التكريم صلة مباشرة بين مسيرة هارلسون وذاكرة مهرجان سراييفو، إذ عُرض العمل في المهرجان في عام ظهوره الأول، كما شارك في عرضه ضمن مهرجان كان في العام نفسه. ويمنح استعادته اليوم بعد نحو ثلاثة عقود المناسبة بعداً سينمائياً وتاريخياً يتجاوز الاحتفاء بممثل إلى استعادة عمل ارتبط بذاكرة المدينة والحرب التي تركت أثراً عميقاً في تاريخ المنطقة.