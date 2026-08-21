«سبايدرمان».. مليارا دولار في 3 أسابيع

تجاوزت إيرادات فيلم «سبايدرمان» الجديد، والثالث من سلسلة «سبايدر مان»، مليارَي دولار في شباك التذاكر العالمي، ووفقاً لما ذكر موقع «ذا راب»، فإن المكافآت اللاحقة التي سيحصل عليها نجم العمل، الممثل توم هولاند، تصل إلى 100 مليون دولار أخرى، إضافة إلى أجره البالغ 20 مليون دولار.

ويعرض الفيلم في دور السينما منذ ثلاثة أسابيع فقط، وأكد مصدر مطلع أن مكافآت هولاند اللاحقة غير محدودة، وقال مصدر آخر مُطلع على الصفقة: «سيحصل على 100 مليون دولار على الأقل»، وحتى من دون المكافآت، يُعدّ هذا أكبر أجر يحصل عليه هولاند الذي تقاضى نحو 10 ملايين دولار عن الفيلم عام 2021.