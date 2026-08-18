«مهرجان لوكارنو» يحتفي بمواهب السينما العالمية

اختتم مهرجان لوكارنو السينمائي في دورته الـ79، بمدينة لوكارنو السويسرية، مجموعة من مسابقاته الرئيسة بتتويج أفلام ومخرجين وممثلين من دول عدة، في دورة عكست تنوعاً لافتاً في التجارب السينمائية، واحتفت بالأفلام الطويلة والقصيرة والمواهب الصاعدة.

وفي أبرز جوائز المسابقة الدولية «كونكورسو إنترناسيونالي»، نال المخرج الروماني، فلورين شيربان، الجائزة الكبرى للمهرجان ومدينة لوكارنو، المعروفة بـ«النمر الذهبي»، عن فيلمه «ليس مكانك هنا» في تتويج وضع العمل في صدارة المنافسة الرئيسة للمهرجان.

وحصل المخرجان البرازيليان، ماتيوس فارياس وإينوك كارفاليو، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم «ضفة النهر»، بينما ذهبت جائزة «باردو» لأفضل أداء إلى الممثلة الكورية الجنوبية كيم مين.

وعلى مستوى مسابقة «باردي دي دوماني» المخصصة للأفلام القصيرة والمواهب الجديدة، حصد المخرج المصري محمود عاصي جائزة «باردينو دارجنتو - مؤسسة Arts3 للمسابقة الدولية» عن فيلمه «خوفو»، في إنجاز يبرز حضور السينما المصرية ضمن خريطة المواهب الشابة التي يراهن عليها المهرجان.

كما نال المخرج الفلبيني، كارلو فرانسيسكو ماناتاد، «تنويهاً خاصاً»، وفي المسابقة الوطنية للأفلام السويسرية القصيرة، فازت المخرجة السويسرية، باتريشيا شترويبين، بجائزة «باردينو دارجنتو» عن فيلم «كل التوفيق»، بينما حصل المخرج السويسري، دومينيكو سينغا بيدروولي، على جائزة لأفضل فيلم سويسري قصير.

وشهدت الدورة كذلك تكريماً للمواهب الإخراجية الصاعدة، إذ حصلت المخرجة البريطانية بياتريس غيبسون على جائزة «أفضل مخرج صاعد».