«بوغز إلى الأبد».. احتفاء بجمهور «أوتر بانكس» قبل الوداع الكبير

احتضنت مدينة لوس أنجلوس فعالية جماهيرية خاصة لمسلسل «أوتر بانكس»، حملت عنوان «بوغز إلى الأبد: فعالية وداع للجمهور»، في مسرح فورد، احتفالاً باقتراب عرض الموسم الخامس والأخير من المسلسل على «نتفليكس»، وجمعت المناسبة أبطال العمل وصنّاعه وجمهوره، في ليلة خُصصت لاستعادة أبرز محطات المسلسل، والاحتفاء برحلته التي امتدت خمسة مواسم.

واختارت «نتفليكس» أن تكون الفعالية مناسبة وداع حقيقية، لا مجرد حدث ترويجي للموسم الجديد، إذ تضمن البرنامج مجموعة من اللقاءات مع طاقم العمل، وحواراً على المسرح، واستعادة لذكريات المسلسل، ومغامرات شخصياته، قبل أن يختتم الحدث بعرض مسبق للحلقة الأولى من الموسم الخامس والأخير أمام الجمهور الحاضر.

وكان من أبرز فقرات الأمسية إطلاق النسخة الأولى من جوائز «بوغز»، وهي جوائز صُممت خصيصاً لجمهور المسلسل، وأتيح لهم التصويت على الفائزين في عدد من الفئات المرتبطة بالشخصيات واللحظات والإنجازات التي صنعت حضور «أوتر بانكس» على مدار مواسمه، وجاءت الجوائز بوصفها احتفاءً تفاعلياً بالجمهور الذي رافق المسلسل منذ انطلاقه، ومنحت المشاهدين دوراً مباشراً في تحديد الفائزين.

وتأتي الفعالية قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الخامس والأخير، المقرر عرضه في 20 أغسطس الجاري، ليضع المسلسل حداً لرحلة مجموعة «البوغز» التي دارت حول المغامرة والبحث عن الكنوز والصراعات والمطاردات، وأكدت «نتفليكس» أن الموسم الجديد سيكون الفصل الختامي للمسلسل، بعد أربعة مواسم حققت انتشاراً واسعاً بين جمهور الدراما الشبابية والمغامرات.