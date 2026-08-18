«سبايدرمان» يُحلّق بـ «المليار الثاني».. ويواصل التربع على شباك التذاكر

واصل فيلم «سبايدرمان: براند نيو داي» «Spider-Man: Brand New Day» هيمنته على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ حقق مبيعات تذاكر إضافية بقيمة 70 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة منذ بدء عرضه، وفق تقديرات قطاع صناعة السينما الأميركي.

وحصد فيلم الأبطال الخارقين، الذي يقوم ببطولته توم هولاند وزوجته زيندايا، أكثر من مليارَي دولار على مستوى العالم، منذ افتتاح عروضه في 31 يوليو الماضي، وفقاً لشركة «اكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة في أبحاث وبيانات صناعة السينما.

وبات الفيلم الآن الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ شركة «سوني بيكتشرز»، وفقاً لما ذكرته مجلة «هوليوود ريبورتر».

وسجل أحدث أفلام «مارفل» أعلى إيرادات في شباك التذاكر المحلي خلال عطلة نهاية أسبوع على الإطلاق، محققاً 360 مليون دولار، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي سجله فيلم ديزني «أفنجرز: اندغايم» عام 2019، من دون احتساب معدلات التضخم.

وفيلم «سبايدرمان: براند نيو داي»، الذي أخرجه ديستين دانيال كريتون، يتتبع شخصية بيتر باركر وهو يواجه تحديات تتعلق بتغير في قدراته ليعيش في عزلة بعد محو هويته، ويسعى سبايدرمان إلى إعادة التواصل مع حبيبته السابقة «إم جي»، بينما يتصدى لقوة جديدة تهدد مدينة نيويورك.

وحلَّ في المركز الثاني بفارق كبير فيلم المخرج كريستوفر نولان الملحمي «ذي أوديسي» (الأوديسة)، الذي حقق 23.2 مليون دولار محلياً لمصلحة شركة «يونيفرسال» في أسبوع عرضه الخامس.

أما فيلم الخيال العلمي والإثارة «ذي إند أوف أوك ستريت»، من إنتاج «وارنر براذرز»، الذي يؤدي بطولته آن هاثاواي وايوان ماكريغور كزوجين يكافحان للبقاء على قيد الحياة بعد انتقال حيهما السكني إلى عصور ما قبل التاريخ، فحقق 21 مليون دولار، محتلاً المركز الثالث في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

وفي المركز الرابع، حقق فيلم «باو باترول: ذي داينو موفي» إيرادات تُقدّر بـ20.5 مليون دولار لشركة باراماونت، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في الصالات.

أما فيلم «كاتساي: وايلد هارتس» الذي يروي قصة فرقة البوب النسائية التي تحمل الاسم نفسه، فحلَّ في المركز الخامس، محققاً 3.6 ملايين دولار لشركة ترافالغار ريليسينغ، في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

وبشكل عام، لاتزال هوليوود تسجل إيرادات مرتفعة خلال عام 2026، وقال محلل الصناعة ديفيد أ.غروس: «يتباطأ شباك التذاكر بشكل عام، خلال النصف الثاني من شهر أغسطس، مع بدء العودة إلى المدرسة، لكن حالياً حركة العمل لاتزال قوية للغاية».

• 70 مليون دولار، حققها «سبايدرمان» في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة منذ بدء عرضه بأميركا.

«هوليوود ريبورتر»:

• «براند نيو داي» بات الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ «سوني بيكتشرز».