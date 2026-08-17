إيرادات "سبايدرمان" تواصل التحليق عاليا في شباك التذاكر بأميركا الشمالية

واصل فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" هيمنته على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حيث حقق مبيعات تذاكر إضافية بقيمة 70 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة منذ بدء عرضه، وفق تقديرات قطاع صناعة السينما الأميركي.

وحصد فيلم الأبطال الخارقين الذي يقوم ببطولته توم هولاند وزوجته زيندايا، أكثر من ملياري دولار على مستوى العالم منذ افتتاح عروضه في 31 يوليو، وفقا لشركة "اغزيبيتر ريليشنز" المتخصصة في أبحاث وبيانات صناعة السينما.

وبات الفيلم الآن الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ شركة "سوني بيكتشرز"، وفقا لما ذكرته مجلة "هوليوود ريبورتر".

وسجل أحدث أفلام "مارفل" أعلى إيرادات في شباك التذاكر المحلي خلال عطلة نهاية أسبوع على الإطلاق، محققا 360 مليون دولار، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي سجله فيلم ديزني "أفنجرز: أندغايم" عام 2019، من دون احتساب معدلات التضخم.

وفيلم "سبايدرمان: يوم جديد" الذي أخرجه ديستين دانيال كريتون، يتتبع شخصية بيتر باركر وهو يواجه تحديات تتعلق بتغير في قدراته ليعيش في عزلة بعد محو هويته.

ويسعى سبايدرمان لإعادة التواصل مع حبيبته السابقة "ام جي"، بينما يتصدى لقوة جديدة تهدد مدينة نيويورك.

وحل في المركز الثاني بفارق كبير فيلم المخرج كريستوفر نولان الملحمي "ذا أوديسي"، الذي حقق 23,2 مليون دولار محليا لصالح شركة "يونيفرسال" في أسبوع عرضه الخامس.

أما فيلم الخيال العلمي والإثارة "ذا أند أوف أوك ستريت" من إنتاج "وارنر براذرز" والذي تلعب بطولته آن هاذاواي وايوان ماكريغور كزوجين يكافحان للبقاء على قيد الحياة بعد انتقال حيهما السكني إلى عصور ما قبل التاريخ، فقد حقق 21 مليون دولار، محتلا المركز الثالث في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

وبشكل عام، لا يزال عام 2026 بمثابة نعمة لهوليوود.

وقال محلل الصناعة ديفيد أ. غروس "يتباطأ شباك التذاكر بشكل عام خلال النصف الثاني من شهر أغسطس مع بدء عودة الأطفال إلى المدرسة، لكن حاليا حركة العمل لا تزال قوية للغاية".