آسيا أرجنتو.. «إنجاز العمر» يضيء مسيرة امرأة في قلب السينما

تُوجت الممثلة والمخرجة الإيطالية آسيا أرجنتو بجائزة «إنجاز العمر» خلال الدورة الـ79 من مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، في تكريم يسلط الضوء على مسيرة فنية امتدت لعقود، جمعت خلالها بين التمثيل والإخراج والكتابة، ورسخت حضورها كإحدى الشخصيات البارزة في السينما الإيطالية والأوروبية المعاصرة.

وتنتمي آسيا أرجنتو إلى عائلة سينمائية معروفة، فهي ابنة المخرج الإيطالي داريو أرجنتو، أحد أبرز الأسماء في سينما الرعب والإثارة الإيطالية، ما جعل السينما جزءاً أساسياً من تجربتها منذ سنواتها الأولى. وبدأت مسيرتها في التمثيل وهي في سن مبكرة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى أعمال أكثر تنوعاً، وتخوض تجربة الإخراج التي منحت مسيرتها بعداً إبداعياً إضافياً.

وشاركت أرجنتو في عدد كبير من الأفلام الإيطالية والدولية، كما ظهرت في إنتاجات ذات طابع تجريبي وتجاري، وتميزت اختياراتها غالباً بالشخصيات المركبة والأدوار التي تتطلب حضوراً أدائياً لافتاً. كما عملت مع مخرجين من مدارس سينمائية مختلفة، ما ساعد على ترسيخ صورتها كفنانة تتجاوز حدود التمثيل التقليدي.

وإلى جانب التمثيل، قدمت أرجنتو أعمالاً في الإخراج، من بينها أفلام تناولت العلاقات الإنسانية والهوية والذاكرة، في محاولة لبناء لغة سينمائية خاصة بها بعيداً عن إرث والدها الفني.