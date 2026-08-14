مهلة زمنية وخلافات تعيق إنتاج "باربي 2"

يواجه الجزء الثاني من فيلم "باربي" خطر التوقف، بعد تعثر مفاوضات شركة "وارنر براذرز" مع المخرجة غريتا غيرويغ والنجمة مارغوت روبي والممثل رايان غوسلينغ وكاتب السيناريو نواه باومباخ، رغم النجاح التجاري والثقافي الواسع الذي حققه الفيلم الأول عام 2023.

وكشفت مجلة "فارايتي" أن الأستوديو قدّم عرضاً لفريق العمل يعد الأكبر في تاريخ الشركة لكن دون نجاح حتى الآن. وذكرت صحيفة "الغارديان" أن أمام الشركة حتى ديسمبر المقبل لإبرام العقود المطلوبة، وإلا خاطرت بعودة حقوق إنتاج فيلم جديد إلى شركة الألعاب "ماتيل"، صاحبة دمية باربي.

ويأتي تعثر المشروع بعد أن جمع "باربي" نحو 1.447 مليار دولار في دور العرض العالمية، وفق بيانات شباك التذاكر، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادا في تاريخ "وارنر براذرز"، من دون احتساب التضخم، وأعلى أفلام عام 2023 إيرادا. وحصل الفيلم كذلك على 8 ترشيحات لجوائز الأوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل ممثل مساعد لغوسلينغ، وفاز بجائزة أفضل أغنية أصلية عن "وات واز آي ميد فور؟".

