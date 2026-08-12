«Dept. Q».. غموض القضايا الباردة يجذب جمهور «نتفليكس»

يواصل مسلسل الجريمة والغموض «Dept. Q- قسم كيو» جذب المشاهدين على منصة «نتفليكس»، مستفيداً من حبكة بوليسية مشوقة وأداء لافت لبطله ماثيو غود، ليصبح أحد الأعمال التي تحظى بتقدير جيد من الجمهور والنقاد.

تدور الأحداث حول المحقق كارل مورك، الذي يعود إلى العمل بعد حادث مأساوي أودى بحياة أحد زملائه وأصاب شريكه بالشلل، ويُكلّف مورك بقيادة وحدة جديدة متخصصة في إعادة فتح القضايا القديمة في إدنبرة، فيجد نفسه أمام ملفات غامضة لم تُحسم، بينما يحاول في الوقت نفسه التعامل مع تبعات ماضيه.

ويضم المسلسل، إلى جانب ماثيو غود، أليكسي مانفيلوف وجيمي سايفس وليا بيرن، فيما تولى سكوت فرانك، صاحب أعمال بارزة في الدراما والجريمة، مهمة الإبداع والإخراج.

ويحافظ المسلسل على تقييم 8.1 من 10 على «IMDb» استناداً إلى أكثر من 116 ألف تقييم، بينما حصل على 88% من النقاد و90% من الجمهور على «Rotten Tomatoes»، وهي أرقام تعكس استقبالاً إيجابياً واضحاً للعمل.

ولا يعتمد المسلسل على الألغاز وحدها، بل يمنح شخصياته مساحة كافية لتطوير علاقاتها وصراعاتها، ما يضيف بُعداً إنسانياً إلى التحقيقات، كما أن الإيقاع المتدرج وكشف المعلومات على مراحل يمنحان المشاهد دافعاً للاستمرار حتى الحلقات الأخيرة.

وبعد نجاح الموسم الأول، جُدد المسلسل لموسم ثانٍ، في مؤشر إلى ثقة المنصة بقدرته على مواصلة بناء جمهوره وتوسيع عالمه البوليسي.