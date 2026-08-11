«سأجدك» يتحول إلى ظاهرة تلفزيونية خلال 6 أسابيع

لم يحتج مسلسل «I Will Find You - سأجدك» إلى أكثر من أسابيع قليلة ليحجز لنفسه مكاناً بين أكثر الأعمال الإنجليزية مشاهدة في تاريخ منصة «نتفليكس»، مؤكداً مرة أخرى قدرة قصص الغموض والجريمة والأسرار العائلية على اجتذاب جمهور عالمي واسع، حتى عندما لا يحظى العمل بالإجماع نفسه من جانب النقاد.

وبعد ستة أسابيع فقط من طرحه، تجاوز المسلسل حاجز 101.9 مليون مشاهدة، ليصبح، وفق بيانات المنصة التي أوردتها، المسلسل الإنجليزي الـ10 الأكثر شعبية في تاريخ المنصة، ويضع هذا الرقم العمل في منطقة نجاح جماهيري لافتة، خصوصاً أن المسلسل طُرح في يونيو 2026 بوصفه سلسلة محدودة مؤلفة من ثماني حلقات.

المسلسل مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الأمريكي، هارلان كوبن، أحد أكثر الكتاب حضوراً في أدب الإثارة والغموض، والذي تحولت مجموعة من أعماله، خلال السنوات الأخيرة، إلى مسلسلات ناجحة على المنصة.

يضع المسلسل بطله ديفيد بوروغز، الذي يؤدي دوره الممثل الأسترالي سام ورثينغتون، في واحدة من أكثر اللحظات قسوة في حياته، حيث يقضي حكماً بالسجن المؤبد بعدما أدين بقتل ابنه، رغم إصراره على أنه لم يرتكب الجريمة، وبعد سنوات من السجن واليأس، تصل إليه معلومة تقلب كل ما يعتقده رأساً على عقب: ابنه ربما لايزال على قيد الحياة.

وتأتي المفاجأة من خلال صورة تظهر الطفل في أحد المتنزهات، الأمر الذي يدفع ديفيد إلى إعادة النظر في الجريمة التي سُجن بسببها، وفي الأشخاص المحيطين به، وفي الرواية التي عاش على أساسها سنوات طويلة، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، التي تتحول سريعاً إلى هروب ومطاردة وكشف متدرج للأسرار.

لا تتوقف الحبكة عند محاولة العثور على الابن، إذ تتسع الدائرة لتشمل العائلة والصحافة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وتتحول رحلة الأب إلى مواجهة مع شبكة من الأكاذيب والشكوك.