«كولوش» في شوارع فرنسا.. ذكرى فنان تتحول إلى كرنفال شعبي

في أجواء امتزج الوفاء بروح الاحتفال الشعبي، شهدت بلدة أوبيو، في جنوب شرق فرنسا، تجمعاً لافتاً تحت عنوان «Run Coluche - اركض يا كولوش»، حيث اجتمع مئات من عشاق الدراجات النارية في فعالية تكريمية للممثل والكوميدي الفرنسي، ميشيل جيرار كولوتشي (1944–1986)، بمناسبة مرور 40 عاماً على وفاته.

وظهر المشاركون وهم يرتدون أزياء مستوحاة من شخصية كولوش وأسلوبه الكوميدي الشهير، في مشهد جمع بين الطابع الاستعراضي والبعد الرمزي، إذ تحولت الفعالية إلى مساحة لإحياء إرثه الفني بطريقة شعبية غير تقليدية، تعكس استمرار حضوره في الذاكرة الثقافية الفرنسية.

انطلقت الفعالية وسط أجواء حماسية شملت جولة جماعية للدراجات النارية في شوارع أوبيو والمناطق المحيطة، حيث اصطف المشاركون في تشكيلات جماعية لافتة، في تقليد بات متكرراً في فرنسا يقوم على تحويل الرموز الفنية والثقافية إلى فعاليات يشارك فيها الجمهور بشكل مباشر.

ويُعد كولوش أحد أبرز رموز الكوميديا الفرنسية في القرن العشرين، واشتهر بأسلوبه الساخر وانتقاداته الاجتماعية والسياسية الجريئة، ما جعله شخصية تجاوزت حدود الفن لتصبح رمزاً ثقافياً واسع التأثير، لا يزال حاضراً في الوعي العام رغم مرور أربعة عقود على رحيله. ويعكس هذا التجمع استمرار تأثيره في الثقافة الشعبية الفرنسية.