بدء التحضير رسمياً للجزء الثاني من فيلم "مايكل"

بدأ التحضير رسمياً للجزء الثاني من فيلم "مايكل"، بعد أشهر قليلة من تحول الجزء الأول إلى إحدى كبريات مفاجآت شباك التذاكر في عام 2026، محققاً أكثر من مليار دولار في أنحاء العالم، ومسجلاً رقماً قياسياً جديداً كأعلى فيلم سيرة ذاتية إيرادا في تاريخ السينما.

وكشف رئيس مجموعة الأفلام في ليونزغيت آدم فوغلوسون، خلال مؤتمر إعلان النتائج المالية للشركة، أن الاستوديو يستهدف بدء تصوير "مايكل 2" في أواخر عام 2026 أو مطلع 2027، تمهيداً لطرحه في دور العرض بنهاية العام المقبل أو خلال النصف الأول من عام 2028.

وجاء الإعلان بعد أقل من أربعة أشهر على عرض الجزء الأول، الذي أخرجه أنطوان فوكوا عن سيناريو جون لوغان، وقام ببطولته جعفر جاكسون ابن شقيق مايكل جاكسون، في أول ظهور سينمائي له.