«لوكارنو» يُكرِّم إيزابيلا روسيليني.. أربعة عقود من السحر السينمائي

كرّم مهرجان لوكارنو السينمائي في دورته الـ79 النجمة الإيطالية-الأميركية، إيزابيلا روسيليني، بمنحها جائزة التميّز 2026، تقديراً لمسيرتها الفنية الثرية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، وأسهمت خلالها في إثراء السينما العالمية بأعمال متنوعة جمعت بين التمثيل والتجارب الإبداعية المتعددة.

وظهرت روسيليني خلال جلسة تصوير أُقيمت في اليوم الافتتاحي للمهرجان بمدينة لوكارنو السويسرية، وسط احتفاء إعلامي وفني بحضورها، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة التي تستمر حتى 15 أغسطس الجاري.

وتُعدّ جائزة التميّز إحدى أبرز جوائز مهرجان لوكارنو، وتُمنح للشخصيات السينمائية التي تركت بصمة مؤثرة في تاريخ الفن السابع، حيث يحتفي المهرجان من خلالها بالمواهب التي تجاوز تأثيرها حدود الشاشة، وأسهمت في تطوير لغة السينما.

بدأت روسيليني مسيرتها الفنية في سبعينات القرن الماضي، قبل أن تحقق انتشاراً دولياً واسعاً من خلال أعمال سينمائية بارزة، أبرزها فيلم «بلو فلفت» للمخرج ديفيد لينش عام 1986، الذي منحها حضوراً عالمياً، ورسّخ مكانتها.

كما شاركت في مجموعة من الأفلام والمسلسلات التي تنوعت بين الدراما والكوميديا والأعمال التجريبية، متعاونة مع عدد من أبرز المخرجين، وحافظت طوال مسيرتها على اختيار أدوار تحمل بُعداً فنياً وإنسانياً. لم تقتصر تجربة روسيليني على التمثيل، إذ خاضت مجالات أخرى، شملت الكتابة والإخراج والإنتاج، كما حققت حضوراً لافتاً في المسرح، حيث قدمت عروضاً تعتمد على الأداء الفردي والسرد.