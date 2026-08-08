«دورية المخالب» تعود.. رهان جديد على الرسوم المتحركة

مع اقتراب موعد طرحه في دور العرض العالمية، بدأ فيلم «PAW Patrol: The Dino Movie - دورية المخالب: فيلم الديناصورات» يشق طريقه إلى واجهة المشهد السينمائي، بعدما احتضنت استوديوهات باراماونت في لوس أنجلوس العرض الأول للعمل، بحضور فريقه وعدد من نجومه، من بينهم الممثل الشاب هايدن تشامبرلين، في احتفال يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها الاستوديوهات بأحدث أجزاء واحدة من أنجح سلاسل أفلام الرسوم المتحركة.

ويأتي الفيلم امتداداً للنجاح التجاري والجماهيري الذي حققته سلسلة «PAW Patrol» منذ انطلاقها كبرنامج تلفزيوني للأطفال قبل أن تتحول إلى علامة سينمائية عالمية، استطاعت استقطاب ملايين المشاهدين.

يأخذ الجزء الجديد فريق الجراء الشهير إلى عالم مختلف، حيث تنتقل شخصيات رايدر ورفاقه إلى بيئة مملوءة بالديناصورات، لتبدأ سلسلة من المغامرات التي تمزج بين الإثارة والكوميديا والرسائل التربوية، مع الاعتماد على تقنيات رسوم متحركة أكثر تطوراً مقارنة بالأجزاء السابقة.

ويحافظ الفيلم على العناصر التي صنعت شعبية السلسلة، وفي مقدمتها قِيَم التعاون، والعمل الجماعي، والشجاعة، وتحمّل المسؤولية، وهي الرسائل التي جعلت العمل يحظى بثقة الآباء إلى جانب تعلق الأطفال بشخصياته.

ويُنظر إلى الفيلم بوصفه أحد أبرز أفلام الرسوم المتحركة في موسم صيف 2026، إذ يستهدف شريحة واسعة من الأطفال والعائلات، مستفيداً من الشعبية العالمية للسلسلة التي تُعرض في أكثر من 160 دولة، وتُترجم إلى عشرات اللغات.