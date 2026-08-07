من الأعلى أجرًا؟ رواتب نجوم «سبايدر مان» الجديد بالأرقام

كشف موقع "ذا إيكونوميك تايمز" عن الأجور التقديرية التي تقاضاها أبطال فيلم «سبايدر مان: يوم جديد كليًا»، حيث تصدر النجم توم هولاند القائمة بحصوله على 20 مليون دولار، يليه مارك رافالو بـ12 مليون دولار، ثم زيندايا بـ8 ملايين دولار.

كما حصل جون بيرنثال على 6 ملايين دولار، وسادي سينك على 4 ملايين دولار، فيما تقاضى مايكل ماندو 3 ملايين دولار، وجاكوب باتالون مليوني دولار.

ووفقًا للموقع، تعكس هذه الأجور المكانة التجارية لنجوم العمل وحجم أدوارهم في أحدث أفلام الرجل العنكبوت، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام متداولة إعلاميًا ولم تصدر بشكل رسمي عن شركتي "مارفل" أو "سوني".