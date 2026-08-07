لقاء يجمع الفاتيكان وهوليوود

استقبل البابا ليو الرابع عشر الممثل الأميركي الشهير، ماثيو ماكونهي، خلال اللقاء العام الأسبوعي في الفاتيكان، في مناسبة جمعت بين عالم السينما والثقافة من جهة، والمؤسسة الدينية الكاثوليكية من جهة أخرى.

ويأتي لقاء ماكونهي مع البابا ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الفاتيكان مع شخصيات بارزة من مختلف المجالات، بما فيها الفن والثقافة والرياضة، في إطار الحوار مع الشخصيات المؤثرة عالمياً وتسليط الضوء على القضايا ذات الاهتمام الإنساني والاجتماعي.

ويُعد ماثيو ماكونهي، البالغ من العمر 56 عاماً، أحد أبرز نجوم هوليوود خلال العقود الماضية، حيث قدم مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية التي تنوعت بين الكوميديا والدراما والأفلام ذات الطابع النفسي والاجتماعي، قبل أن يحقق تحولاً فنياً لافتاً في مسيرته خلال ما عُرف بـ«نهضة ماكونهي» في السينما الأميركية.

وحصل ماكونهي على جائزة أوسكار أفضل ممثل عام 2014 عن تجسيده شخصية رون وودروف في فيلم «نادي دالاس للمشترين»، وهو الدور الذي نال عنه إشادة واسعة من النقاد، ورسخ مكانته كأحد الممثلين القادرين على تقديم أدوار درامية معقدة.

إلى جانب مسيرته الفنية، عُرف ماكونهي باهتمامه بالعمل المجتمعي، خصوصاً في مجال دعم الشباب والتعليم، حيث شارك في مبادرات تهدف إلى تعزيز التنمية الشخصية وتشجيع المسؤولية الاجتماعية.

وسبق أن استضاف الفاتيكان عدداً من الفنانين والمبدعين لمناقشة دور الإبداع في خدمة الإنسان وتعزيز قيم التواصل والتفاهم.