هوليوود تحفظ ذاكرتها.. مقتنيات أفلام تتحول إلى كنوز ثقافية تتجاوز الشاشة

تحولت قاعات في ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا إلى ما يشبه متحفاً مؤقتاً لذاكرة السينما، بعدما احتضنت مجموعة نادرة من المقتنيات الأصلية، التي رافقت صناعة عدد من أشهر الأفلام العالمية، من أزياء وإكسسوارات وسيناريوهات تحمل آثار العمل الإبداعي خلف الكاميرا.

لا تمثل هذه القطع مجرد أدوات استخدمت أثناء التصوير، بل تحولت مع مرور الزمن إلى وثائق فنية تحمل قصص الشخصيات والممثلين والمخرجين، وتكشف تفاصيل من مراحل إنتاج أعمال أصبحت جزءاً من الذاكرة الجماعية.

وتضم المجموعة المعروضة قطعاً أصلية ظهرت على الشاشة أو ارتبطت مباشرة بعملية صناعة الأفلام، من ملابس ارتداها نجوم أثناء تأدية أدوار شهيرة، إلى إكسسوارات استخدمت في المشاهد، إضافة إلى نسخ من السيناريوهات الأصلية التي تتضمن ملاحظات وتعليقات بخط اليد.

ويشير الاهتمام المتزايد بهذه المقتنيات إلى تغير النظرة إليها، فبعد أن كانت تُعامل في السابق كأدوات إنتاج مؤقتة، أصبحت اليوم جزءاً من تاريخ الفيلم، تحمل قيمة فنية وتوثيقية، لأنها ترتبط بلحظات صنعت نجاح الأعمال ورسخت حضورها في الثقافة الشعبية.

مع مرور العقود، انتقلت العديد من مقتنيات السينما من الاستوديوهات إلى أيدي هواة الجمع والمتاحف والمؤسسات الثقافية، كما أصبحت سوقاً عالمية تستقطب المهتمين بتاريخ الفن السابع.

وشهدت سوق تذكارات الأفلام نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، مع تسجيل مزادات عالمية أرقاماً قياسية لقطع ارتبطت بأفلام وشخصيات سينمائية شهيرة. وتشمل هذه السوق مجموعة واسعة من العناصر، مثل الأزياء الأصلية، والمركبات المستخدمة في التصوير، والمجسمات، واللوحات التصميمية، والسيناريوهات الأولى، وحتى المعدات التي ساهمت في إنجاز بعض المشاهد.

وتعتمد قيمة المقتنيات السينمائية بشكل كبير على قدرتها على إثبات ارتباطها الحقيقي بالعمل الأصلي. ولهذا يولي منظمو المزادات اهتماماً كبيراً بتوثيق مصدر كل قطعة، وتاريخ استخدامها.

وتسهم شهادات التوثيق وسجلات الإنتاج في تحويل هذه العناصر إلى مقتنيات ذات قيمة تاريخية، ولا تقتصر أهمية هذه المقتنيات على المزادات والاقتناء الخاص، بل أصبحت جزءاً من جهود عالمية للحفاظ على تراث السينما، فكثير من القطع التي بيعت أو جُمعت لاحقاً وجدت طريقها إلى المتاحف والمعارض المتخصصة، حيث تُعرض أمام الجمهور بوصفها شواهد حية على تطور صناعة الأفلام.