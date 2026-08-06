«ستار تريك».. 60 عاماً من استكشاف المستقبل والخيال العلمي

تحولت فعاليات كوميك-كون الدولي 2026 في مدينة سان دييغو الأميركية إلى احتفال عالمي بمرور 60 عاماً على انطلاق سلسلة «ستار تريك -Star Trek»، التي تُعد واحدة من أكثر الأعمال تأثيراً في تاريخ الخيال العلمي، بعدما نجحت، منذ ظهورها الأول عام 1966، في تجاوز حدود الشاشة لتصبح ظاهرة ثقافية ألهمت أجيالاً من المبدعين والعلماء وعشاق الفضاء.

وشهدت قاعة الاحتفاء الخاصة بالذكرى الـ60 حضور عدد من أبرز نجوم السلسلة عبر أجيالها المختلفة، يتقدمهم جورج تاكي، أحد آخر النجوم الأحياء من طاقم السلسلة الأصلية، إلى جانب جيري أوكونيل، وروبرت بيكاردو، إضافة إلى عدد من الممثلين والمنتجين وصناع العمل الذين شاركوا في تطوير عالم «ستار تريك» على مدار العقود الماضية.

واستعرض المشاركون خلال الجلسة مسيرة السلسلة التي بدأت بمسلسل تلفزيوني محدود الإمكانات، قبل أن تتحول إلى واحدة من أنجح العلامات الترفيهية في العالم، من خلال عشرات المسلسلات والأفلام السينمائية والرسوم المتحركة والروايات المصورة والألعاب الإلكترونية، فضلاً عن قاعدة جماهيرية تمتد عبر مختلف القارات. ويُعد جورج تاكي من أبرز رموز السلسلة، بعدما جسّد شخصية هيكارو سولو على متن المركبة الفضائية «إنتربرايز»، بينما ارتبط روبرت بيكاردو بشخصية الطبيب الهولوغرافي في مسلسل «Star Trek: Voyager»، في حين يمثل جيري أوكونيل الجيل الأحدث من خلال أدائه الصوتي لشخصية القائد جاك رانسوم في مسلسل الرسوم المتحركة «Star Trek: Lower Decks».